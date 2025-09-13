WRC-4° Rally Chile Biobío: Ogier va por más...

Definitivamente, el francés Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing), ganador de la primera edición del Rally del Paraguay, no solo va por el triunfo en Chile sino también por los puntos que le den la posibilidad de seguir peleando por su noveno título del Campeonato Mundial de Rally (WRC), logro con el que estaría igualando la marca de su compatriota Sébastien Loeb.

Ogier, completó hoy la segunda etapa ganando 3 de los 6 tramos que se corrieron sobre un total de 139,2 kilómetros (2 Ott Tänak y 1 Kalle Rovanperä), para ponerse al frente del clasificador por delante del actual líder del certamen, el galés Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que lideró provisionalmente hoy y al que dejó atrás por 6,3 segundos.

Tercero finalizó el otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), ganador de la etapa 1, a 26,8 segundos del nuevo líder, Sébastien Ogier.

Lea además: WRC-4° Rally Chile Biobío: Fourmaux lidera, Fau, Ale y Leo siguen en carrera

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la WRC2, sigue comando todas las acciones el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2), categoría en la cual nuestro compatriota Fau Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), remontó y pasó a ser 5°, al igual que en la WRC2 Challenger, donde finalizó 4°.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), sigue en competencia y culminó en el 11° puesto de la WRC2 y 9° de la WRC2 Challenger.

El rally chileno llega a su fin mañana con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá cuatro pruebas especiales cronometradas, distribuidas en 54,8 kilómetros y se pondrá en marcha a las 8:23.