WRC-4° Rally Chile Biobío: Ogier va por más...

El piloto francés Sébastien Ogier, a bordo del Toyota GR Yaris Rally1, pasó hoy al frente de la clasificación general del 4° Rally Chile Biobío –11ª prueba del WRC–, e irá en busca de la victoria para repetir lo hecho en Paraguay. Los paraguayos Fau Zaldívar y Ale Galanti, siguen en carrera tras la etapa 2.

13 de septiembre de 2025 - 19:16
Volando bajo el Toyota GR Yaris Rally1 al mando de los franceses Sébastien Ogier y Vincent Landais, durante la etapa de hoy que tuvo hasta lluvia en algún momento.
Definitivamente, el francés Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing), ganador de la primera edición del Rally del Paraguay, no solo va por el triunfo en Chile sino también por los puntos que le den la posibilidad de seguir peleando por su noveno título del Campeonato Mundial de Rally (WRC), logro con el que estaría igualando la marca de su compatriota Sébastien Loeb.

Ogier, completó hoy la segunda etapa ganando 3 de los 6 tramos que se corrieron sobre un total de 139,2 kilómetros (2 Ott Tänak y 1 Kalle Rovanperä), para ponerse al frente del clasificador por delante del actual líder del certamen, el galés Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que lideró provisionalmente hoy y al que dejó atrás por 6,3 segundos.

Tercero finalizó el otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), ganador de la etapa 1, a 26,8 segundos del nuevo líder, Sébastien Ogier.

Espectacular derrape del rendidor Toyota GR Yaris Rally2 #20 de Oliver Solberg y Elliott Edmondson.
En la WRC2, sigue comando todas las acciones el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2), categoría en la cual nuestro compatriota Fau Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), remontó y pasó a ser 5°, al igual que en la WRC2 Challenger, donde finalizó 4°.

Una extraordinaria postal del Škoda Fabia RS Rally2 #26 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian.
Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), sigue en competencia y culminó en el 11° puesto de la WRC2 y 9° de la WRC2 Challenger.

El rally chileno llega a su fin mañana con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá cuatro pruebas especiales cronometradas, distribuidas en 54,8 kilómetros y se pondrá en marcha a las 8:23.

