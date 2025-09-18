CNSP/Pre-Chaco/5ª fecha: Doble jornada en el VRD

En tales condiciones, el sábado 4 de octubre se correrán 2 pruebas especiales (PE1 y PE2), cuya sumatoria definirá las posiciones preliminares de día sábado antes de ingresar al parque cerrado, mientras que el domingo 5 de octubre se completará la acción con 2 pruebas especiales más (PE3 y PE4) las que definirán las posiciones de cada clase (1°, 2° y 3° puesto).

El gran cierre será con el clásico mano a mano final, en el que la adrenalina subirá al máximo con los duelos de los dos mejores de la fecha en las categorías Pro y Ligth; en la general tracción simple, tracción total y cross terra. Estas definiciones corresponderán a la PE5 y PE6, las que coronarán a los líderes absolutos de la cita.

Lea además: CNSP-Tercera Fecha-Pre-Chaco: Saba festeja en la previa del TCR49

Así, se augura una verdadera fiesta para los aficionados, en la que la pista y los cronos serán los únicos jueces para descubrir quiénes serán los mejores. Y por si fuera poco, cada auto podrá tener hasta dos copilotos invitados. Será una oportunidad única para que los patrocinadores o fanáticos de los equipos vivan la experiencia de ser copiloto por un día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy