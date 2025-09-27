1° WRC Rally del Paraguay: TACPy reconoce a voluntarios

El citado evento se disputó a finales del pasado mes por la décima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), y que el mismo fue ganado en la clasificación general por la dupla francesa compuesta por Sébastien Ogier y Vincent Landais, al mando del Toyota GR Yaris Rally1.

La cita mundialista paraguaya ha tenido una muy buena repercusión a nivel regional y mundial, incluso la Federación Internacional del Automóvil (FIA), señaló entre muchos de sus elogios que: “Fue una gran decisión elegir a Paraguay como sede”.

Y desde la organización se concluyó que definitivamente el WRC Rally del Paraguay representó un hecho histórico y de gran impacto para el país, al consolidarse como escenario clave del automovilismo mundial, generando visibilidad internacional, impulso económico, proyección turística y orgullo nacional.

Lea también: CNR-7ª fecha: Últimas novedades de la 50ª edición del TCR

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Ing. Mirta Villamayor de Cardozo, que trabajó en los cómputos, expresó a ABC Motor lo siguiente:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El éxito creo que se debe a la experiencia que tiene cada uno en el área que está trabajando. Muchos años en esto, tanto los controles, seguridad, técnica, médicos, y en mi caso, desde hace 40 años en cómputos. Esta competencia sirvió para coronar esta actividad que la hago desde hace mucho tiempo”, manifestó.