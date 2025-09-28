CNR-7ª fecha: ¡Transchaco Rally de oro a la vista!

Culmina el mes de setiembre y pasado mañana ya ingresaremos al de octubre, en el que se disputará la histórica edición #50 del Petrobras Transchaco Rally, competencia que sin lugar a dudas ya empieza a acaparar toda la atención y para la cual las tripulaciones y los equipos empiezan a prepararse con todo el potencial que tienen con un objetivo común: vencer en el Chaco y lograr el título de campeón nacional.

Los integrantes de la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), quienes estuvieron acompañados de varios colaboradores, culminaron la semana pasada la prospección en suelo chaqueño, y la organización del evento, después de las últimas recorridas realizadas, confirmó que el lanzamiento o presentación oficial del TCR50 finalmente se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 19:30, en el Edificio Nextar, del principal sponsor del certamen, ubicado sobre la Autopista Silvio Pettirossi esquina Santa Rita (camino al aeropuerto, frente a Plaza Madero).

En dicha ocasión, las autoridades darán a conocer todos y cada uno de los detalles de la carrera, que tendrá su prueba de clasificación el domingo 19 de octubre, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, y su primera, segunda y tercera etapa, el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del mismo mes, en la región Occidental.

Además, se develarán la cantidad de pruebas especiales cronometradas, kilometrajes y horarios, teniendo como epicentro a Mariscal Estigarribia (fin y comienzo del rally), y como puntos neurálgicos sus alrededores (Ocho Cue, Picada Histórica y Cañada Elisa), y las zonas de Cemelpa, León Pirú, Campo Karen, Infante Rivarola, Picada Chucho, la línea fronteriza con Bolivia, Pozo Indio, La Verónica, entre otras.