Track Day Py y Fórmula RS: Emocionante 4ª fecha en el VRD

La organización del evento sacó adelante una complicada competencia (por el clima adverso), y sin lugar a dudas, se vivió una emocionante fecha de principio a fin entre el sábado y domingo.

En la Fórmula RS, el piloto Javier Stadecker fue el más rápido en la prueba de clasificación y registró un tiempo de 59,970. Tras la carrera 1, el vencedor fue Pablo Hahn y después de la 2, fue Jorge Modesto, recordando que la categoría se compone de sendos Toyota Vitz.

En el Track Day, nuevamente se destacó Allan Aquino que marcó un crono de 50,136, con un Mitsubishi Lancer Evo X, y fue el ganador de la clase Racecar. Los demás ganadores de clases fueron los siguientes: En Marcas, Cristian Bobadilla; RS Pro, Dayan Rodríguez; ST 150, Ariel Agüero; ST 250, Nelson Olguin; ST Pro, Richard Lezcano; Super Sport, Walter Benítez; TS Pro, Thomas Willms; 4x4 Open, Luis Ríos y 4x4 Pro, Vinicius Müller.

Las últimas dos fechas, la 5ª y la 6ª serán el 2 y 30 de noviembre, en el mismo escenario.