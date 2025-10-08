Tony Pugliesi, con el Mundial Rotax de karting a la vista

El piloto compatriota de karting Tony Pugliesi se encuentra desde el martes en la localidad argentina de Gualeguay, donde este jueves inicia su participación en la Gran Final de Rotax, buscando un histórico cupo para el Mundial Rotax 2025, que se correrá en Baréin del 29 de noviembre al 6 de diciembre.

A sus nueve años, Tony Pugliesi representará a Paraguay en la RMC Final Argentina, que se disputará en el circuito de Gualeguay, compitiendo contra los mejores pilotos de la región en su categoría, la Rotax Micro Max.

Esta es una de las carreras más importantes y relevantes del año porque los ganadores obtendrán el cupo para la RMC GRAND FINALS, la competencia de karting monomarca más grande del mundo, donde pilotos de más de 60 países se enfrentarán en 8 categorías.

El paraguayo llega como uno de los favoritos a esta carrera, siendo el último campeón del RMC Buenos Aires y el ganador de la última fecha en la categoría Micro Max. En Argentina, Tony compite para el prestigioso equipo Zaffaroni Racing Team, al mando de un Tony Kart.

Posterior a la Gran Final de Gualeguay, Tony se preparará para el Sudamericano de Rotax que se correrá en Quito, Ecuador.