Karting-RMC Argentina: Tony, en zona de podio

En la primera final cruzó la meta en el 5° puesto, mientras que en la segunda lo hizo en el 3° lugar, culminando de esta manera en zona de podio en la Rotax Micro Max.

Tony fue uno de los grandes protagonistas de las dos carreras que se disputaron con muchísima intensidad.

En la primera le tocó remontar desde el 8° puesto para finalizar 5°, en una competencia en la que pasó de todo –con fuertes pugnas por las primeras posiciones–, y que fue interrumpida por una bandera roja tras un accidente en pista.

En la segunda la lucha arriba fue tremenda. Pugliesi largó 4° y formó parte de un “trencito” entre unos cinco karts que iban pegados en la punta, sacando amplia diferencia respecto al resto. Sobre el final, el paraguayo tomó el tercer puesto para consolidar la remontada y lograr una gran finalización en zona de podio.

La participación de Tony Pugliesi en la Gran Final Argentina de Rotax finalizará mañana con una prueba de clasificación, que se pondrá en marcha a las 11:30, y con la carrera final, que arrancará a las 13:40, respectivamente.

Cabe recordar que esta es una de las carreras más importantes y relevantes del año, porque los ganadores obtendrán el cupo para la RMC GRAND FINALS, en la que pilotos de más de 60 países se enfrentarán en 8 categorías, del 29 de noviembre al 6 de diciembre, en Baréin.