Fau y la gran carrera de Migue: “Tengo que ser honesto, estoy…”

Fau Zaldívar remontó y ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025. El vigente sudamericano arrancó noveno, superó 8 posiciones y finalizó primero con 9,31 segundos de ventaja sobre Migue Zaldívar. Con las posiciones de los dos y la diferencia en la general, siendo que el tercero está a 5 minutos y 10 segundos, el arranque de la Etapa 2 será un mano a mano entre los hermanos.

Fau expresó estar “sorprendido” por la gran carrera de Migue, quien por su parte, está en la lucha por la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2025 (depende de sí mismo). “Tengo que ser honesto, sorprendido con Migue para ser su primer Chaco en un R5. Impresionante lo que está haciendo, contento por él y con el equipo”, expresó el mundialista a ABC Motor.

Fau y Migue, primero y segundo en la Etapa 2

Los hermanos Fau, quien ganó hoy 4 PE, y Migue Zaldívar, quien triunfó en las dos restantes, parten primero y segundo respectivamente en la Etapa 2 del Transchaco Rally. La jornada, que comienza a las 7:30 en los 25 kilómetros de Cemelpa-RutaD092, tendrá un total de siete pruebas especiales: serán 207,67 kilómetros cronometrados y 479,95 de enlaces.

