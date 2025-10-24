Migue Zaldívar: “Si gano yo o gana Fau me pone igual feliz”

Migue Zaldívar terminó segundo en la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025. El piloto del Skoda Fabia RS Rally 2 finalizó a 9,31 segundos de Fau, el primero de la clasificación general. “Una etapa muy dura. Aprendimos muchísimo durante todo el día. Para nosotros es todo nuevo”, expresó a ABC Motor después de llegar a la rampa de la ciudad de Mariscal Estigarribia.

Lea más: ¡Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025!

Migue disputa el certamen más importante del automovilismo paraguayo dependiendo de sí para conquistar el Campeonato Nacional de Rally 2025. El mayor de los hermanos arranca la última fecha de la temporada a 2 puntos del puntero Alejandro Galanti, quien abandonó en la PE5 y está fuera de la lucha por el título.

“Mañana será un día largo y duro”

“Contento con el uno dos del equipo. No sé cómo terminó, si gané yo o ganó Fau. Para mí es lo mismo, que gane él o gane yo la etapa me pone igual de feliz. Ahora a hacer una buena asistencia y descansar para mañana que será un día largo y duro”, manifestó Migue, quien parte segundo el sábado en la Etapa 2. La jornada comienza a las 7:30 en los 25 kilómetros de Cemelpa.

Lea más: Fau y el mano a mano con Migue: “Tengo que ser honesto, estoy…”