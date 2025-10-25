El Touring asignó un nuevo tiempo a Fau Zaldívar por el incidente con la camioneta de seguridad en el tramo de la PE11

El Touring modificó el tiempo de Fau Zaldívar en la PE11: el piloto fue obstaculizado por una camioneta de seguridad en plena carrera. Con la determinación de la organización, el piloto del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 extiende la diferencia sobre el segundo en la clasificación general del Rally del Chaco 2025.