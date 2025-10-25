El Touring asignó un nuevo tiempo a Fau Zaldívar por el incidente con la camioneta de seguridad en el tramo de la PE11

El Touring y Automóvil Club Paraguayo otorgó a Fau Zaldívar un nuevo tiempo en la PE11 debido al incidente con una camioneta de seguridad. El líder de la clasificación general fue obstaculizado por el vehículo, que estaba en el tramo a contra carrera. La organización del Rally del Chaco 2025 reconoció el grosero error y señaló que el piloto del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 fue “involuntariamente obstaculizado” en el tramo de Picada Chucho-Linea Fronteriza.
“Considerando el incidente reportado en la Prueba Especial N° 11, donde la tripulación del Auto N° 19 Fabrizio Zaldívar (Piloto) - Marcelo Der Ohannesian (Copiloto) fue involuntariamente obstaculizado por un vehículo de la Organización. El Director de la Prueba decide corregir el tiempo realizado por la tripulación N° 19 Fabrizio Zaldívar (Piloto) - Marcelo Der Ohannesian (Copiloto) asignando para la Prueba Especial N° 11 el tiempo de: 22:34 segundos”, comunicó.
Fau Zaldívar y la nueva diferencia
Fau Zaldívar, quien registró originalmente 22′49′', reduce 15 segundos y aumenta la diferencia sobre Gustavo Saba cuando restan 123 kilómetros para el final del certamen más importante del automovilismo paraguayo. Con el nuevo tiempo, el piloto del MZ Racing supera por 4 minutos y 24 segundos al de Saba Competición y por 7’16’’ a Agustín Alonso, quien finalizó tercero. La última y decisiva Etapa 3 comienza el domingo a las 07:35 en Granja Intendente-Cuenca Lechera 2.
