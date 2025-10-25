Fau Zaldívar y la dura crítica al Touring por una camioneta de seguridad a ¡contra carrera!

Fau Zaldívar finalizó la Etapa 2 en el primer lugar de la clasificación y quedó a 123,28 kilómetros de conquistar el Rally del Chaco 2025. Aunque no triunfó como en la Etapa 1, el mundialista lidera el certamen más importante del automovilismo paraguayo con 4 minutos y 9 segundos de ventaja sobre Gustavo Saba, quien acabó segundo, y 7’01’’ de diferencia con relación a Agustín Alonso, tercero en la general.

Lea más: Fau Zaldívar continúa liderando el Rally del Chaco 2025

En el día más complicado de la carrera, Zaldívar perdió tiempo en la PE11 por culpa de una camioneta de seguridad del Touring y Automóvil Club Paraguayo que estaba en pleno tramo y a contra carrera. Al llegar al Parque Cerrado en la ciudad de Mariscal Estigarribia, el piloto del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 volvió a criticar a la organización por el vergonzoso y lamentable episodio en la Picada Chucho-Línea Fronteriza.

“Esperemos que sean capaces de darnos tiempo”

“Lastimosamente en el tercer tramo del día una camioneta que decía seguridad salió en contra nuestra, tuvimos que parar, tuvimos que desviar y esperar a que maniobre para que salga del camino. Por lo visto es normal acá. La gente del Touring cree que es normal y es del Chaco no más”, disparó Fau. “Perdimos mucho tiempo. Vamos a hacer la queja correspondiente y esperemos que sean capaces de darnos tiempo”, mencionó.

Lea más: Gustavo Saba ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2025

Zaldívar, quien solicita recibir el tiempo perdido, que podría cambiar la diferencia en la clasificación, también pidió una sanción para el responsable de la camioneta. “Lo que más a mí me interesa es por qué a los pilotos cuando cometen una falta o un error nos penalizan con plata o con tiempo, Me gustaría saber qué le harán al encargado de seguridad, si tendrá una sanción o no. Es lo más correcto y que me tienen que devolver tiempo”, siguió a ABC Motor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy