Gustavo Saba ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2025. El piloto del Toyota Yaris GR Rally 2, navegado por José Díaz, descontó la diferencia de 7 minutos y 1 segundo con la que había terminado el viernes la Etapa 1 y, arranca el domingo la decisiva Etapa 3 a 4 minutos y 9 segundos de Fau Zaldívar, quien lidera la clasificación general de la carrera más importante del automovilismo paraguayo y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2025.

Saba, quien aprovechó el retraso de Migue Zaldívar, quien perdió mucho tiempo en la primera especial del día por un problema mecánico y cedió el segundo lugar, fue el más rápido en los 10,37 km de Cuartel Infante Rivarola-Aduana Infante Rivarola (PE10), los 22,98 km de Picada Chucho-Línea Fronteriza (PE11), los 63,5 km de Línea Fronteriza-Pozo Indio (PE12), los 20,45 km de Linea 40 y 19-La Verónica (PE13) y los 32,9 km de Campo Karen Inicio-Campo Karen Final (PE15).

Gustavo Saba parte segundo en la Etapa 3

Saba parte segundo en la Etapa 3. El último y determinante día tiene seis pruebas especiales: son 123,28 kilómetros cronometrados y 556,79 de enlaces. La PE16 es Granja Intendente-Granja Lechera 2 a las 07:35 (24,01 km), la PE17 es Ruta PY 15 Largada-Ocho Cue a las 08:23 (24,88 km) y la PE18 es Picada Histórica-Ruta Transchaco a las 08:56 (12,75 km). Los tres tramos son reiterados a las 09:50 (PE19), 10:47 (PE20) y 11:20 (PE21) respectivamente.