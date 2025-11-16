MotoGP-Valencia/España: Bezzecchi gana la última del año

Saliendo desde la “pole position” por quinta vez este año, el piloto de Aprilia superó al español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y a su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

“Me divertí mucho, especialmente al final, porque Raúl era muy rápido y se acercaba más y más en cada vuelta”, afirmó Bezzecchi, vencedor de tres Grandes Premios este año.

“No podía haber terminado mejor, así que vamos a celebrarlo, pero el martes ya arranca 2026”, continuó Bezzecchi, quien destacó que “les gustaría poder ser rivales de Ducati, pero cada año es una historia nueva y no hay que dar nada por seguro”, concluyó.

El español Pedro Acosta (KTM), que aún espera conseguir su primera victoria en MotoGP –categoría a la que se unió el año pasado–, quedó cuarto, mientras que su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini), subcampeón del mundo por detrás de su hermano mayor Marc, terminó en el sexto lugar.

Francesco Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo (2022 y 2023), abandonó en la primera vuelta de la prueba, después de haber sido empujado fuera de la pista por Johann Zarco, por lo que el piloto francés recibió una penalización.

Se trata del quinto abandono consecutivo para el italiano, quien termina quinto en la clasificación general detrás del español Pedro Acosta (KTM), cuarto en la carrera.

El campeón del mundo 2024 Jorge Martín, quien regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, también abandonó “por precaución”, según indicó su equipo Aprilia, que no dio más información.

El español, que se perdió 14 de las 22 carreras de esta temporada, tenía como objetivo principal “acumular vueltas y recopilar información” para el próximo año, más que obtener un buen resultado en Valencia.

Marc Márquez (Ducati), convaleciente de una lesión, descartó participar en la carrera de cierre de este 2025.