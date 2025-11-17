Karting-RMC Argentina: Triunfo de Pugliesi

Sin lugar a dudas, nuestro compatriota fue el más destacado de su categoría, la Rotax Micro Max. En la qualy hizo la “pole position”, pero en la primera carrera partió desde boxes (último) debido a un inconveniente mecánico con su kart. En esa carrera ya demostró todo su talento al terminar sexto remontando desde la última posición.

Para la segunda carrera ya recuperó su posición original de salida (1°) y se mantuvo ahí hasta el final de la misma. En la tercera carrera volvió a ganar, al igual que en la final, donde volvió a partir primero, perdió la posición al inicio pero la recuperó, sacó distancia y logró una contundente victoria.

Tony llegó así a su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura y con esta doble fecha victoriosa, logró remontar en la tabla de posiciones y ubicarse a tiro de ser nuevamente campeón en el vecino país (ya lo fue en el Apertura).

Pugliesi vuelve a casa con un nuevo trofeo de Argentina y ya empieza a prepararse para la épica final en Buenos Aires, que tendría como escenario un circuito callejero, el 27 y 28 de diciembre.