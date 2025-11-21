Rally FIA/Codasur 2025-Uruguay: Arranca el 30° Rally del Altántico

Según el programa oficial de la competencia, que tiene su continuidad en la jornada, hoy a partir de las 13:00 se llevará a cabo el shakedown o pruebas libres oficiales, primeramente para los autos de la tracción sencilla, y desde las 15:00, para las máquinas de la tracción integral (RC2 y RC2N).

A las 18:30, está prevista una conferencia de prensa, en la que los protagonistas del evento compartirán con los aficionados, quienes tendrán la posibilidad de estar cerca de los mismos para conseguir un autógrafo y/o sacarse una foto con ellos.

A las 20:00, estará partiendo el primer auto desde la rampa de salida, ocasión en la estarán igualmente además de las autoridades, los amantes del deporte motor para vivir una experiencia inolvidable en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, que una vez más es el epicentro de la carrera.

Cabe recordar que el miércoles, varios equipos estuvieron probando, junto a sus tripulaciones, los autos para buscar la mejor puesta a punto de los mismos de cara a lo que serán las 11 pruebas especiales cronometradas y los 189,5 kilómetros que deberán encarar durante el fin de semana.

Además, ayer también realizaron la recorrida controlada a algunos de los tramos (hoy se completa) y la verificación técnica, a la esperar de empezar a acelerar buscando la victoria y el título de campeón.