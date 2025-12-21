Campeonato Ovetense de Rally-Ajos Rally Team: Los mejores del 2025 fueron premiados

Tras la disputa de nueve exitosas fechas a lo largo del año, los campeones reconocidos en la noche fueron los siguientes:

En la categoría 4x4, clase RC2N, Antonio Ramos (piloto); en UTV Turbo, Manuel Yambay (piloto) y Adid Salomón (copiloto); en UTV Aspirado, Ricardo Fontes (piloto) y Tobías Van Humbeeck (copiloto) y en Speedcar, Eldon Wolff.

En la F2, clase RC4C, Mathias Consani (piloto) y Aníbal Samaniego (copiloto); y César Cabrera (piloto subcampeón); en la RC4L 8V, Hernando González (piloto) y David López (copiloto); en la RC5, Javier Acosta (piloto) y Roberto Sanabria (copiloto); y Leonardo y Otto Pauls (piloto y copiloto subcampeones).

En la RC4, Alan Alarcón (piloto) y Emilce Sampayo (copiloto); y Óscar Liuzzi (piloto subcampeón); en Autocross Fuerza Libre, Jimmy Romero (piloto) y Silvia Álvarez (copiloto); y Juan Villagra y César Almada (piloto y copiloto subcampeones); en Autocross Standard, Gabriel Lepel (piloto) y Bernardo Sosa (copiloto).

En la General F2, Mathias Consani (piloto) y David López (copiloto); y Hernando González y Otto Pauls (piloto y copiloto subcampeones); en la Super General F2, Mathias Consani (piloto) y Bernardo Sosa (copiloto); y Gabriel Lepel y César Almada (piloto y copiloto subcampeones); en la General 4x4, Manuel Yambay (piloto) y Tobías Van Humbeeck (copiloto); y Antonio Ramos (piloto) y Adid Salomón (copiloto) y el piloto revelación fue Mathias Consani.