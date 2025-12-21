4x4 Off-Road/Aso de Pilotos/Temporada 2025: ¡Noche de los Campeones!

En lo que fue una amena cena show, a la que asistieron pilotos, copilotos, integrantes de los equipos, amigos y familiares, la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay galardonó en la noche, por un lado, a quienes fueron los ganadores de la séptima y última fecha del certamen, que se disputó como la gran final en la Colonia Puerto Obligado, del departamento de Itapúa, y por otro, a los campeones del 2025 que compitieron en todas y cada una de las categorías que fueron habilitadas este año.

Primeramente, los vencedores de la última fecha subieron al podio a recibir sus respectivos trofeos, producto de los siguientes resultados:

En la TT1, 1) Osmar Carreras y José Barreto, 2) Walter Guillén y David Zaracho y 3) Édgar Recalde y Mario Jara.

En la TT2, 1) Rubén y Miguel Recalde, 2) Pablo Grams y Alejandro Medina y 3) Aldo Mora y David Marique.

En la TT3 y la General, 1) Nelson Rolón y Carlos Mármol, 2) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez y 3) Fernando Colmán y Suhelly Acosta.

Y en la TT4, 1) Albano Junghanns y Gil Amarilla, 2) Tati Barrios y Carlos Arias y 3) Fabio Prusch y Ángel Rojas, respectivamente.

Luego, les tocó el turno a los pilotos y copilotos campeones del 2025:

En la TT1, Walter Guillén y David Zaracho; en la TT2, Rubén y Miguel Recalde; en la TT3, Fernando Colmán y Nelson Ruiz y en la TT4, Albano Junghanns y Guido Vargas.