Karting-RMC Buenos Aires/Argentina: Paraguayos suben al podio

Los jóvenes pilotos paraguayos Tony Pugliesi, de 10 años, y Sebastián Galeano, de 13, completaron hoy una extraordinaria jornada en la quinta fecha de la siempre competitiva Rotax Max Challenge Buenos Aires –que se disputó en el kartódromo de la mencionada ciudad, en Argentina–, tras la que lograron sendos podios en sus respectivas categorías.

Lea también: Karting-RMC Buenos Aires: Tony Pugliesi busca el bicampeonato

Por un lado, Tony cerró el año con un memorable podio, siendo tercero en la carrera final en la también realizó la vuelta más rápida. Pugliesi hizo la “pole position” y ganó todas las mangas del fin de semana, pero recibió una exclusión en la primera por un tema técnico-administrativo. Con este resultado, se coronó subcampeón del Clausura en la Rotax Micro Max. Él ya fue campeón del Apertura, y quedó muy cerca del “bi”.

Por otro, Seba, merced a una gran gestión en la carrera final, consiguió culminar en el segundo lugar de la Rotax Junior Max, y meritoriamente, también subió al podio para festejar como uno de los mejores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy