Campeonato Ovetense de Rally-Ajos Rally Team: Anuncian el calendario de 2026

En tales condiciones, el mencionado certamen tendrá en total un total de ocho fechas, el que se pondrá en marcha en el mes de febrero y finalizará en noviembre.

La primera fecha se disputará el domingo 1 de febrero, y las sedes que recibirán la misma serán San Bernardino y Altos (con tramos compartidos).

La segunda fecha se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, y las posibles plazas a ser utilizadas en la ocasión podrían ser Santaní o Altos.

La tercera fecha se cumplirá el domingo 19 de abril, en Caacupé.

La cuarta fecha se desarrollará el domingo 24 de mayo, en Santa Elena.

La quinta fecha válida del torneo se realizará el domingo 28 de junio, en Bernardino Caballero.

La sexta fecha del calendario se trasladará a Félix Pérez Cardozo y se competirá el sábado 1 de agosto.

La séptima fecha será el 20 de septiembre, en Simón Bolívar, y la octava y última está fechada para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, en Coronel Oviedo y Nueva Londres.