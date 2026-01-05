Campeonato Nacional de Super Prime 2026: La temporada podría arrancar en Barrero Grande

Según Carlos Rafael Villate Yaluk, directivo del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y que asume nuevamente la presidencia del citado centro –por el periodo 2026-2028– el próximo 13 de enero, la primera fecha podría llevarse a cabo en la ciudad de Eusebio Ayala-Barrero Grande, departamento de Cordillera.

En conversación con ABC Motor, el pasado sábado, Villate señaló:

“Nosotros ya estamos trabajando con la promotora y el Touring. Creo que el 4 de febrero se hace el lanzamiento oficial del Campeonato Nacional de Rally y del Campeonato Nacional de Super Prime. Nuestra primera fecha del Super Prime está marcada para el 7 y 8 de febrero y estamos barajando ciudades. Estamos en diálogo, porque no queremos irnos lejos. Queremos que sea ruta abierta y tener dos pruebas especiales”, añadió.

Lea también: Super Prime 2026-CPV: Calendario con fechas confirmadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Queremos que el piso sea bien compacto y no tener problemas con que se rompa. Estamos trabajando con algunas ciudades, estamos viviendo con Barrero, ya que siempre iniciamos nuestras competencias ahí”, concluyó el dirigente.