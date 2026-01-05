ABC Motor
05 de enero de 2026 - 20:56

Campeonato Nacional de Super Prime 2026: La temporada podría arrancar en Barrero Grande

Carlos Villate se prepara para ser nuevamente presidente del CPV.
Carlos Villate se prepara para ser nuevamente presidente del CPV.Gentileza

El calendario del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime 2026 ya se conoce –con seis fechas puntuables confirmadas– y ahora sólo resta saber cuál será la sede con la que se pondrá en marcha la presente temporada.

Por ABC Color

Según Carlos Rafael Villate Yaluk, directivo del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y que asume nuevamente la presidencia del citado centro –por el periodo 2026-2028– el próximo 13 de enero, la primera fecha podría llevarse a cabo en la ciudad de Eusebio Ayala-Barrero Grande, departamento de Cordillera.

En conversación con ABC Motor, el pasado sábado, Villate señaló:

Nosotros ya estamos trabajando con la promotora y el Touring. Creo que el 4 de febrero se hace el lanzamiento oficial del Campeonato Nacional de Rally y del Campeonato Nacional de Super Prime. Nuestra primera fecha del Super Prime está marcada para el 7 y 8 de febrero y estamos barajando ciudades. Estamos en diálogo, porque no queremos irnos lejos. Queremos que sea ruta abierta y tener dos pruebas especiales”, añadió.

Lea también: Super Prime 2026-CPV: Calendario con fechas confirmadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Queremos que el piso sea bien compacto y no tener problemas con que se rompa. Estamos trabajando con algunas ciudades, estamos viviendo con Barrero, ya que siempre iniciamos nuestras competencias ahí”, concluyó el dirigente.