06 de enero de 2026 - 20:23

Campeonato Mundial de Rally (WRC): Toyota devela nuevo diseño

El actual campeón del mundo en constructores, Toyota Gazoo Racing, presentó oficialmente los colores que usará esta temporada.
Habiendo favorecido previamente esquemas de pintura negros o metalizados en las últimas temporadas, el equipo Toyota Gazoo Racing presentó hoy la decoración de sus autos Toyota GR Yaris Rally1 con los que competirán ésta temporada en el Campeonato Mundial de Rally (WRC).

El rojo cobra mayor protagonismo en este diseño, especialmente en el capó delantero, y también se aprecia un elegante efecto salpicado en los pilares del coche, que aún conservan el logotipo de GR.

En la zaga, el negro sigue siendo el color dominante y combina a la perfección con la fibra de carbono del alerón trasero, dando como resultado final todo un éxito.

Vivos rojos son los que más de destacan en éste nuevo “livery” del competitivo equipo nipón.
Este año, cinco tripulaciones competirán bajo la estructura de Toyota Gazoo Racing. Sebastien Ogier y Vincent Landais, que ahora lucirán el número 1 en las puertas, competirán, al igual que Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg y Sami Pajari.

Cabe destacar que, además del Rally de Montecarlo, Pajari no puntuará para el equipo principal, sino para el equipo de reserva de Toyota.

Por último, Katsuta tampoco puntuará para el actual campeón del mundo, y será Oliver Solberg quien puntúe en su lugar.