Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 3: Guthrie y Ford vencen en Al-Ula

El estadounidense Mitch Guthrie conquistó hoy la Etapa 3 del Dakar 2026, en Arabia Saudí, al volante de su Ford, y de paso se colocó como líder de la clasificación general en coches.

Guthrie superó al checo Martin Prokop, segundo en la general a 26 segundos, y al sudafricano Guy Botterill. El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), líder de la general en la salida de Al-Ula, es ahora décimo al término de los 421 km de especial con llegada también en Al-Ula.

Los españoles Carlos Sainz (4º) y Nani Roma (5º), ambos con Ford, están a 3 minutos y 34 segundos, y a 4 minutos y 2 segundos del líder.

Les siguen el brasileño Lucas Moraes (Dacia) y la española Cristina Gutiérrez (Dacia).

Un día después de la victoria de su compatriota Seth Quintero, Guthrie logró su primera victoria en la categoría élite Ultimate. En meta, confesó sonriente que no se lo esperaba y celebró haber podido evitar las piedras y los pinchazos.

El francés Sébastien Loeb (Dacia), que busca su primer título en el Dakar, en el que vive su décima participación, terminó la etapa a más de 25 minutos del ganador del día.

En motos, el español Tosha Schareina (Honda) se impuso en la jornada de hoy en Al-Ula, con lo que se sitúa tercero en la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (KTM).

Schareina, segundo el pasado año, consiguió la tercera victoria de su carrera en el rally-raid, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caída junto a un árbol, demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor “aussie”.

De momento es tercero, a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan solo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo ayer, 2:17.

Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.

Por su parte, el también piloto español Édgar Canet (KTM), ganador del prólogo y de la Etapa 1, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (que está a 11:06), diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa “maratón” de mañana, que tendrá 417 km cronometrados, en otro bucle en Al-Ula.