Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 5: Lategan sigue en punta

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford) fue el más rápido hoy tras los 427 km de la Etapa 5, 371 de ellos cronometrados, aventajando en meta al español Nani Roma en 1’06”, y al checo Martin Prokop en 2’14”, con sendos Ford Raptor.

La quinta etapa del Dakar 2026 era la segunda parte del llamado “maratón” en esta edición. Los participantes comenzaron el miércoles y pasaron la noche en un vivac en el desierto, sin asistencia técnica, antes de reanudar la marcha hoy.

Por primera vez, el trazado en coches no coincidía con el de las motos, por lo que los pilotos de autos no podían seguir las marcas dejadas por los vehículos de dos ruedas, dificultando de esta manera la navegación en el desierto.

En estas condiciones, abriendo pista, Henk Lategan (Toyota) perdió más de 12 minutos con respecto al vencedor del día, pero pudo mantener el liderato en la tradicional prueba saudí.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) es segundo en la general a 3’17”, y el sueco Mattias Ekström (Ford) tercero, a más de cinco minutos y medio.

Nani Roma escala a la 4ª posición de la clasificación general, a 6’59” de Lategan, justo por delante del otro español favorito a la victoria, Carlos Sainz, a 8’33” de la punta.

Por su parte, el argentino Luciano Benavides (KTM) se impuso en motos en la jornada de hoy, en la que el español Tosha Schareina (Honda), que además de ser sancionado con diez minutos, cedió el liderato al australiano Daniel Sanders (KTM).

El también español Édgar Canet estuvo más de una hora parado por un problema en el neumático trasero y perdió todas sus opciones.

La Etapa 6 de mañana, irá de Ha’il a Riyadh, con 920 km, 331 de ellos bajo el crono, a la espera de la jornada de descanso el sábado.