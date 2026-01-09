Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 6: Doble premio para Al-Attiyah

La especial cronometrada de 326 kilómetros, entre Ha´il y Riyadh, se desarrolló en condiciones ideales para que el piloto catarí Nasser Al-Attiyah, que salió desde el puesto 15, supiera aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la tradicional prueba.

Antes de la Etapa 6, Al-Attiyah ocupaba la segunda posición de la general, a poco más de tres minutos del líder, el sudafricano Henk Lategan, que mostraba un gran ritmo con su Toyota.

Sin embargo, el piloto catarí de Dacia aprovechó un día complicado para Lategan y lanzó un ataque decidido, marcando la diferencia y dejando claro que cualquier despiste podría ser determinante.

Con este triunfo, Nasser suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y se acerca a igualar, e incluso superar, el récord histórico de triunfos parciales que comparten Vatanen y Peterhansel.

La estrategia de cuándo atacar y cuándo abrir pista seguirá siendo clave en las siete etapas restantes para el final de esta edición del rally-raid.

El español Nani Roma, con Ford, completó una etapa impresionante, superando obstáculos y manteniéndose al frente en condiciones difíciles. Salió segundo a la pista y, abriendo camino sin referencias, logró mantener un ritmo constante y seguro. Su esfuerzo le permitió ascender al podio provisional, colocándose tercero en la general a poco menos de tres minutos del segundo clasificado y a más de nueve del líder, después del sexto lugar en la jornada.

En motos, a pesar de que la victoria de etapa fue para el australiano Daniel Sanders (KTM), este al ser penalizado, por excederse en la velocidad en una zona controlada, la misma correspondió al norteamericano Ricky Brabec (Honda), quien se ubica segundo en la general por detrás del líder, Sanders, a 45 segundos, y por delante de Luciano Benavides (KTM), tercero, antes del día de descanso mañana en Riyadh.