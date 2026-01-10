Dakar 2026-Arabia Saudí/Descanso: Al-Attiyah, Sanders y Van den Brink, líderes

La primera semana de competencia del rally-raid más extremo del planeta, el Dakar, que visita por séptima vez consecutiva territorio saudí, finalizó ayer y los protagonistas tuvieron hoy el tan ansiado día de descanso en Riyadh.

Luego de un exigente primer capítulo de seis etapas, el catarí Nasser Al-Attiyah, navegado por el francés Fabian Lurquin, a bordo del Dacia Sandriders, es el líder de la clasificación general en coches sobre los sudafricanos Henk Lategan y Brett Cummings (Toyota GR Hilux), segundo a 06’10’’, y los españoles Nani Roma y Alex Haro (Ford Raptor), tercero a 09’13’’.

En la categoría de las motos, el australiano Daniel Sanders, al mando del manillar de su KTM, sigue en la punta, pero por solo 45’’ de su inmediato perseguidor, el estadounidense Ricky Brabec (Honda). A 10’15” del líder está el argentino Luciano Benavides (3°), también con una KTM.

Entre los camiones, comanda las acciones la tripulación compuesta por los neerlandeses Mitchel van den Brink, Bart van Heun y Jarno van de Pol, al mando de su Iveco, con una diferencia a su favor de 35’24” con relación a los checos Martin Macik Jr., Frantisek Tomasek y David Svanda (Iveco), y de 46’10” respecto de los también checos Ales Loprais, David Kripal y Jiri Stross (Iveco).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para que los protagonistas lleguen a la bandera a cuadros quedan aún siete difíciles etapas que pasarán por paisajes de dunas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea además: Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 6: Doble premio para Al-Attiyah

La etapa 7 de mañana, en la que se reanudará la carrera, comenzará en Riyadh y culminará a Wadi Ad-Dawasir, con 459 km bajo el crono.