Dakar 2026-Arabia Saudí: Ekström, Benavides y Zala ganan la Etapa 7

La segunda mitad del rally-raid más difícil del mundo se presenta decisiva para los participantes que ya han comprobado la dureza de un recorrido que no concede tregua en territorio saudí.

En la jornada de hoy, la Etapa 7 se disputó con un recorrido total de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi Ad-Dawasir, 459 de los cuales fueron cronometrados.

En la categoría de los coches, el triunfo correspondió al piloto sueco Mattias Ekström (Ford Raptor), que logró su segunda victoria de etapa y se ubica como escolta del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), que sigue en la punta de la clasificación general con 04’47’’ de ventaja. El tercer escalón del podio sigue en manos del español Nani Roma (Ford Raptor), que quedó a 07’15” del líder.

En motos, también llegó a su segunda victoria de etapa el argentino Luciano Benavides (KTM), y mantiene el tercer puesto de la general pero recortando distancias, ya que quedó a tan solo 04’40’’ del ganador provisional, el australiano Daniel Sanders (KTM), y a 15 segundos del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se ubica en la segunda plaza.

En camiones, ayer se destacó la tripulación compuesta por Vaidotas Zala, Paulo Fiuza y Max van Grol (Iveco) y trepó en el clasificador al tercer lugar, por detrás de las máquinas guiadas por Martin Macik (2°) y Mitchel van den Brink (1°).

Ayer dos argentinos más ganaron sus categorías, Kevin Benavides, en Challenger, y Jeremías González Ferioli, en SSV.

La Etapa 8 de mañana empezará y finalizará en Wadi Ad-Dawasir, con un bucle de 483 km bajo el reloj.