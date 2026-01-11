ABC Motor
11 de enero de 2026 - 17:47

Dakar 2026-Arabia Saudí: Ekström, Benavides y Zala ganan la Etapa 7

Gran comienzo de semana para Ford Racing con la victoria de Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist.
El Dakar 2026 afrontó hoy la reanudación de su 48ª edición tras la jornada de descanso ayer en Riyadh, capital de Arabia Saudí, con la carrera aún muy abierta y la incertidumbre como denominador común después de un prólogo y seis exigentes etapas disputadas desde la salida en Yanbu, el pasado 3 de enero.

La segunda mitad del rally-raid más difícil del mundo se presenta decisiva para los participantes que ya han comprobado la dureza de un recorrido que no concede tregua en territorio saudí.

En la jornada de hoy, la Etapa 7 se disputó con un recorrido total de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi Ad-Dawasir, 459 de los cuales fueron cronometrados.

En la categoría de los coches, el triunfo correspondió al piloto sueco Mattias Ekström (Ford Raptor), que logró su segunda victoria de etapa y se ubica como escolta del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), que sigue en la punta de la clasificación general con 04’47’’ de ventaja. El tercer escalón del podio sigue en manos del español Nani Roma (Ford Raptor), que quedó a 07’15” del líder.

Luciano Benavides (KTM) sobresalió otra vez.
En motos, también llegó a su segunda victoria de etapa el argentino Luciano Benavides (KTM), y mantiene el tercer puesto de la general pero recortando distancias, ya que quedó a tan solo 04’40’’ del ganador provisional, el australiano Daniel Sanders (KTM), y a 15 segundos del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se ubica en la segunda plaza.

Vaidotas Zala, Paulo Fiuza y Max van Grol, con su Iveco, durante la reanudación de la carrera.
En camiones, ayer se destacó la tripulación compuesta por Vaidotas Zala, Paulo Fiuza y Max van Grol (Iveco) y trepó en el clasificador al tercer lugar, por detrás de las máquinas guiadas por Martin Macik (2°) y Mitchel van den Brink (1°).

Ayer dos argentinos más ganaron sus categorías, Kevin Benavides, en Challenger, y Jeremías González Ferioli, en SSV.

La Etapa 8 de mañana empezará y finalizará en Wadi Ad-Dawasir, con un bucle de 483 km bajo el reloj.