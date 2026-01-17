Dakar 2026-Arabia Saudí: Apasionante definición en Yanbu

Por dos segundos, el argentino Luciano Benavides (KTM) superó al estadounidense Ricky Brabec (Honda) para ganar el Dakar 2026 en la categoría de motos, tras la disputa de la última etapa –que fue para el infarto– en los alrededores de Yanbu (Arabia Saudí), la que se adjudicó el español Édgar Canet (KTM).

Benavides, segundo en la Etapa 13, se impuso a los 30 años por primera vez en este rally-raid –el más extremo del mundo– batiendo a Brabec, que perdió la ocasión de ganar su tercer título, tras los que consiguió en 2020 y 2024, por un error de navegación.

“He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento”, reaccionó el vencedor en el podio. “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”, sentenció.

Otro de los grandes nombres de la carrera, el español Tosha Schareina (Honda), ocupó la tercera plaza de la etapa y de la clasificación general.

A su llegada, el menor de los hermanos Benavides –su hermano mayor Kevin ganó en motos en 2021 y 2023– hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico luego de lo que fue una apasionante definición.

En coches, el catarí Nasser Al-Attiyah ganó hoy su sexto título en el Dakar, tras haberlo conseguido en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, respectivamente, y le dio a Dacia su primer triunfo en la competencia en su segunda participación. Su copiloto, el belga Fabian Lurquin, que anteriormente corría con el francés Sébastien Loeb, logró también su primera victoria en la tradicional prueba.

Al-Attiyah, de 55 años, pilotó durante toda la carrera de forma estratégica, colocándose desde los primeros días al frente de la clasificación general. Terminó noveno en la última etapa, a orillas del mar Rojo, pero consiguió mantener cerca de diez minutos de ventaja en la general sobre el español Nani Roma (Ford), que fue su escolta.

La famosa marca estadounidense se adjudicó la victoria de etapa con el sueco Mattias Ekström, que terminó tercero en la general.

La leyenda del WRC, el francés Sébastien Loeb –nueve títulos–, en su décima participación, fue segundo en la última etapa y acabó a las puertas del podio de la general con otro Dacia, en un Dakar que le sigue siendo esquivo. El español Carlos Sainz (Ford) completó el Top5.

En Challenger, el triunfo fue para el español Pau Navarro (Taurus); en TT4 o SSV, el estadounidense Brock Heger (Polaris) repitió lo hecho en 2025, mientras que en Camiones, Vaidotas Zala sorprendió con su Iveco subiendo a lo más alto del podio.