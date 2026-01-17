ABC Motor
17 de enero de 2026 - 19:35

Dakar 2026-Arabia Saudí: Apasionante definición en Yanbu

Extraordinario desenlace en motos. Victoria de Luciano Benavides, quien festeja en el podio rodeado de su equipo KTM.
Extraordinario desenlace en motos. Victoria de Luciano Benavides, quien festeja en el podio rodeado de su equipo KTM.094005+0000 GIUSEPPE CACACE

La 48ª edición del Dakar llegó a su fin hoy luego de que los competidores completaran los últimos 105 km cronometrados del bucle en Yanbu (Arabia Saudí). Luciano Benavides, en motos; Nasser Al-Attiyah, en coches; Pau Navarro, en Challenger; Brock Heger, en SSV; y Vaidotas Zala, en camiones, fueron los vencedores.

Por ABC Color

Por dos segundos, el argentino Luciano Benavides (KTM) superó al estadounidense Ricky Brabec (Honda) para ganar el Dakar 2026 en la categoría de motos, tras la disputa de la última etapa –que fue para el infarto– en los alrededores de Yanbu (Arabia Saudí), la que se adjudicó el español Édgar Canet (KTM).

Benavides, segundo en la Etapa 13, se impuso a los 30 años por primera vez en este rally-raid –el más extremo del mundo– batiendo a Brabec, que perdió la ocasión de ganar su tercer título, tras los que consiguió en 2020 y 2024, por un error de navegación.

Nasser Al-Attiyah llegó a su sexto Tuareg en coches, esta vez junto a Fabian Lurquin, con Dacia.
Nasser Al-Attiyah llegó a su sexto Tuareg en coches, esta vez junto a Fabian Lurquin, con Dacia.

He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento”, reaccionó el vencedor en el podio. “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”, sentenció.

Otro de los grandes nombres de la carrera, el español Tosha Schareina (Honda), ocupó la tercera plaza de la etapa y de la clasificación general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vaidotas Zala (centro), Max van Grol (izquierda) y Paulo Fiuza celebran el triunfo frente a su Iveco.
Vaidotas Zala (centro), Max van Grol (izquierda) y Paulo Fiuza celebran el triunfo frente a su Iveco.

A su llegada, el menor de los hermanos Benavides –su hermano mayor Kevin ganó en motos en 2021 y 2023– hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico luego de lo que fue una apasionante definición.

En coches, el catarí Nasser Al-Attiyah ganó hoy su sexto título en el Dakar, tras haberlo conseguido en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, respectivamente, y le dio a Dacia su primer triunfo en la competencia en su segunda participación. Su copiloto, el belga Fabian Lurquin, que anteriormente corría con el francés Sébastien Loeb, logró también su primera victoria en la tradicional prueba.

Lea también: Rally Dakar 2026: Al-Attiyah saborea la sexta

Los españoles Pau Navarro (izquierda) y Jan Rosa se impusieron con su Taurus en la Challenger.
Los españoles Pau Navarro (izquierda) y Jan Rosa se impusieron con su Taurus en la Challenger.

Al-Attiyah, de 55 años, pilotó durante toda la carrera de forma estratégica, colocándose desde los primeros días al frente de la clasificación general. Terminó noveno en la última etapa, a orillas del mar Rojo, pero consiguió mantener cerca de diez minutos de ventaja en la general sobre el español Nani Roma (Ford), que fue su escolta.

La famosa marca estadounidense se adjudicó la victoria de etapa con el sueco Mattias Ekström, que terminó tercero en la general.

El estadounidense Brock Heger, navegado por Max Eddy, ganó otra vez la TT4 o SSV, con Polaris.
El estadounidense Brock Heger, navegado por Max Eddy, ganó otra vez la TT4 o SSV, con Polaris.

La leyenda del WRC, el francés Sébastien Loebnueve títulos–, en su décima participación, fue segundo en la última etapa y acabó a las puertas del podio de la general con otro Dacia, en un Dakar que le sigue siendo esquivo. El español Carlos Sainz (Ford) completó el Top5.

En Challenger, el triunfo fue para el español Pau Navarro (Taurus); en TT4 o SSV, el estadounidense Brock Heger (Polaris) repitió lo hecho en 2025, mientras que en Camiones, Vaidotas Zala sorprendió con su Iveco subiendo a lo más alto del podio.