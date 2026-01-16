Rally Dakar 2026: Al-Attiyah saborea la sexta

En la penúltima 12ª jornada del Dakar de este viernes recorriendo 409 km entre Al Henakiyah y Yanbu (311 km cronometrados), el catarí se impuso al estadounidense Mitch Guthrie (Ford) y al australiano Toby Price (Toyota).

Así, Al-Attiyah, en su 22° Dakar, estiró la ventaja sobre el español Nani Roma que terminó 8°, en 16 minutos 02 segundos en la general.

Completan el podio con Attiyah y Roma, el sueco Mattias Ekström y el francés Sébastien Loeb, separados por sólo 29 segundos.

* Peleado, en motos. En la categoría de motos, solo 3’20” separan al estadounidense Ricky Brabec y el argentino Luciano Benavides, quienes junto al español Tosha Schareina (a 12’58” en la general) subieron al podio de los mejores este viernes y en ese mismo orden están en la general.

* Zala con ventaja, en camiones. El Nordis Team de Rooy con el Iveco del piloto lituano Vaidotas Zala estira 21’24” en la clasificación general de camiones al equipo checo liderado por Ales Loprais, que conduce la misma marca.