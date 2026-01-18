Campeonato Mundial de Rally 2026: Glamorosa presentación en Mónaco

Con la presencia del príncipe Alberto II, los equipos oficiales del WRC; Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport y M-Sport Ford, mostraron por primera vez sus coches –con los nuevos colores y diseños– con los cuales estarán compitiendo la presente temporada.

Además de los novísimos Rally1; Toyota GR Yaris, Hyundai i20 N y Ford Puma, también se conoció el nuevo modelo de apoyo para la categoría WRC2; el Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, que estará debutando este año.

El piloto galo Yohan Rossel, que tendrá una unidad Lancia a su mando, se mostró ilusionado con el retorno de la marca italiana: “Es un sueño hecho realidad para mí”, expresó.

Igualmente, Škoda Motorsport festejó su 125º aniversario, sumando un hito histórico al evento, y vuelve con todo en este 2026 para buscar lo más alto del podio con su principal arma; el Fabia RS Rally2.

Entre los pilotos que se estrenarán con un Rally1, sobresale _Jon Armstrong, que participará por primera vez en el Rally de Montecarlo (22 al 25 de enero).

“Es un gran desafío, pero debemos disfrutarlo y aprender rápido”, indicó el británico, subcampeón del Campeonato Europeo de Rallyes 2025 (ERC).

Otro debutante en la categoría principal es el neozelandés Hayden Paddon, quien regresa al equipo surcoreano con un programa parcial y tendrá su primera aparición con un Rally1 desde el 2018.

El acto culminó con la participación del equipo Toyota Gazoo Racing, campeón de constructores en 2025, liderado por el francés Sébastien Ogier, quien lucirá el número 1 por primera vez desde el 2022.

“El Rally de Montecarlo sigue siendo un lugar especial para el mundo del rally”, afirmó el piloto nueve veces campeón del mundo de la especialidad.

Cabe recordar que este fin de semana se disputará la primera fecha del calendario 2026 –de las catorce previstas por la organización; WRC Promoter–, principalmente en los Alpes Franceses.

El 94° Rally de Montecarlo arrancará este jueves, con 66 tripulaciones que fueron las que se anotaron para competir sobre un total de 339,1 km cronometrados, distribuidos en 17 PE.