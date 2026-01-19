Karting Nacional: KCP confirma el calendario 2026

Como ocurre hace dos temporadas seguidas, y con rotundo éxito, el año estará dividido en dos certámenes; uno Apertura y el otro Clausura, con cuatro fechas cada uno.

El torneo Apertura arrancará el 28 y 29 de marzo, con la disputa de la primera fecha.

La segunda válida de este torneo se llevará a cabo el 18 y 19 de abril.

La tercera se cumplirá el 9 y 10 de mayo y la cuarta y última se desarrollará el 21 de junio, evento con el cual se estará cerrando la primera parte de la presente temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La organización también estableció, en caso de ser necesaria, una fecha de recuperación (por si no se pueda correr una fecha por motivos de fuerza mayor), el 27 y 28 de junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El torneo Clausura se pondrá en marcha el 15 y 16 de agosto, con la carrera que corresponderá a la primera fecha.

La segunda cita de este torneo será el 5 y 6 de septiembre.

La tercera se correrá el 3 y 4 de octubre, mientras que la cuarta y última se realizará el 14 y 15 de noviembre, y al igual que en el Apertura, el Clausura también tendrá una posible fecha de recuperación, el 5 y 6 de diciembre.

Lea además: Karting Nacional-Temporada 2025: ¡Lucida noche de campeones!

La premiación a los campeones de todas y cada una de las categorías que serán nuevamente habilitadas este año se celebrará el 14 de diciembre.

La tradicional e histórica maratón de fin de año está pactada para el 19 de diciembre.

Y finalmente, en caso de que no se utilice la fecha de recuperación del 5 de diciembre, del torneo Clausura, se correrá la maratón en la mencionada fecha.