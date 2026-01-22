WRC-94° Rally de Montecarlo: Oliver Solberg lidera en la niebla

La última PE, de las tres previstas para hoy, debió ser cancelada por las malas condiciones de visibilidad y niebla densa cuando solo habían competido siete pilotos.

Oliver Solberg, de 24 años, concluyó con un tiempo total de carrera de 43:10,3, 44,2 segundos mejor que el segundo clasificado, el galés Elfyn Evans, también con un Toyota GR Yaris Rally1.

El tercer puesto fue para el francés Sébastien Ogier, también piloto de Toyota y defensor del título mundial. Perdió más de un minuto con respecto a la punta en la PE2, pero se repuso en la tercera y última, mejorando el tiempo de sus compañeros de equipo en el Toyota Gazoo Racing.

Los pilotos que no pudieron completar el tercer tramo del día, recibieron un tiempo nominal asignado por la organización, basándose en los registros del resto que sí pudo.

En total, durante esta tradicional competencia, los pilotos recorrerán 339,1 km conometrados, repartidos en 17PE.

Lea además: WRC 2026: Rally de Montecarlo, punto de partido de la pugna de Ogier por su décima corona

La acción seguirá mañana con el desarrollo de la segunda jornada, con tres tramos al oeste de Gap. Todavía restarán 4PE el sábado, incluida la superespecial de Mónaco, y otras 4PE, que se correrán el domingo.