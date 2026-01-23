WRC-94° Rally de Montecarlo: Solberg extiende su ventaja

Tras la disputa de la segunda jornada hoy del 94º Rally de Montecarlo, que se desarrolla por la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el piloto sueco Oliver Solberg, navegado por el británico Elliott Edmondson, en el Toyota GR Yaris Rally1, se mantiene en la punta de la clasificación general luego de haber marcado el “scratch” en tres de las seis pruebas especiales cronometradas que se corrieron hoy bajo condiciones de piso muy cambiantes (nieve, hielo, barro y asfalto húmedo).

Solberg, de 24 años y que ya había ganado uno de los tres tramos ayer –con un margen considerable de 31,1 segundos con relación al segundo impactando a todos–, logró acrecentar hoy la diferencia que tenía a su favor de 44,2 segundos a 1:08,4, tiempo este que lo separa del galés Elfyn Evans, que es copilotado por el británico Scott Martin, y que se ubica en el segundo lugar.

Oliver también superó incluso, al piloto local de Gap, el francés Sébastien Ogier –que tiene en la butaca derecha a su compatriota Vincent Landais y son ganadores de la pasada edición en Montecarlo–, que se ubicó al final del día en el tercer puesto a 1:14,9 del líder provisional.

En la cuarta plaza finalizó el piloto galo Adrien Fourmaux, al mando de un Hyundai i20 N Rally 1, a 5:05,2 del primero, definitivamente muy lejos de la punta y de las aspiraciones de subir a lo más alto del podio.

Y quinto culminó el belga Thierry Neuville, también del Hyundai Motorsport, a 6:05,3 de Solberg.

En lo que tiene que ver con la segunda categoría en importancia dentro del WRC, la WRC2, los franceses Léo Rossel y Guillaume Mercoiret, comandan las acciones al cierre de la etapa de hoy.

Rossel y Mercoiret, a bordo de un Citroën C3 Rally2, lideran por 39,6 segundos la categoría, sobre el francés Eric Camilli (Škoda Fabia RS Rally2), y por 41,3 segundos, sobre el ruso Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2), que hace debutar –hasta aquí– con podio a la marca italiana que retorna al certamen ecuménico de la modalidad de rally luego de más de 30 años.

La competencia tendrá su continuidad mañana con cuatro pruebas especiales cronometradas, y un recorrido total de 77,1 kilómetros bajo el crono, tras las cuales veremos si las mismas condiciones –extremas del clima– persisten.