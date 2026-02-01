ABC Motor
01 de febrero de 2026 - 18:04

F1-Shakedown/España: McLaren con problemas de motor

Óscar Piastri, con el MCL39, durante el GP de Baréin (2025). El MCL40 se develará el 9 de febrero.
La escudería británica de Fórmula 1 McLaren, ganadora de los dos últimos títulos mundiales de constructores, reveló recientemente que tuvo un problema de alimentación de combustible en su motor Mercedes durante la penúltima jornada de ensayos privados de pretemporada, que se llevaron a cabo esta semana en Barcelona, España.

El vigente campeón de la máxima categoría, el británico Lando Norris, probó el monoplaza el miércoles último y el jueves, fue su compañero, el australiano Oscar Piastri, el encargado de pilotar el MCL40, dando 48 vueltas (más de 223 kilómetros), por la mañana en el circuito de Montmeló.

Durante la pausa para comer, el equipo descubrió un problema en el sistema de alimentación de carburante, que requirió un diagnóstico exhaustivo”, reveló McLaren en un comunicado.

Para el equipo era su segundo día de pruebas y su plan se vio acortado por ese percance, sin dar más precisiones sobre la naturaleza de ese problema en el motor híbrido térmico y eléctrico.

Piastri completó su mejor vuelta en 1:18,419, consiguiendo el cuarto mejor tiempo entre los pilotos que estaban en la pista.

Los coches son completamente diferentes (en 2026, con la nueva reglamentación técnica) respecto a los que hemos visto en los últimos años” , subrayó el australiano.

Este mes tendrán lugar dos tandas de ensayos oficiales en Baréin, que darán una idea más precisa de en qué punto está cada equipo antes del inicio de la nueva temporada, que arrancará en Melbourne (Australia) del 6 al 8 de marzo.