F1-Shakedown/España: McLaren con problemas de motor

El vigente campeón de la máxima categoría, el británico Lando Norris, probó el monoplaza el miércoles último y el jueves, fue su compañero, el australiano Oscar Piastri, el encargado de pilotar el MCL40, dando 48 vueltas (más de 223 kilómetros), por la mañana en el circuito de Montmeló.

“Durante la pausa para comer, el equipo descubrió un problema en el sistema de alimentación de carburante, que requirió un diagnóstico exhaustivo”, reveló McLaren en un comunicado.

Para el equipo era su segundo día de pruebas y su plan se vio acortado por ese percance, sin dar más precisiones sobre la naturaleza de ese problema en el motor híbrido térmico y eléctrico.

Piastri completó su mejor vuelta en 1:18,419, consiguiendo el cuarto mejor tiempo entre los pilotos que estaban en la pista.

“Los coches son completamente diferentes (en 2026, con la nueva reglamentación técnica) respecto a los que hemos visto en los últimos años” , subrayó el australiano.

Este mes tendrán lugar dos tandas de ensayos oficiales en Baréin, que darán una idea más precisa de en qué punto está cada equipo antes del inicio de la nueva temporada, que arrancará en Melbourne (Australia) del 6 al 8 de marzo.