Destacada gestión de paraguayos en el RMC GN del karting argentino

En el circuito de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba, se puso en marcha la temporada de la Rotax Max Challenge Grand Nationals (RMC GN), primera prueba del campeonato argentino de karting, que tuvo una destacada gestión de pilotos paraguayos.

Sebastián Galeano, quien primero estuvo por Santa Fe en dos jornadas de entrenamiento probando los motores que utilizará en su participación en Europa en la FIA Karting Academy Trophy, tuvo un fin de semana prefecto, ganando la clasificación y dos rondas del sábado, una tercera manga y la final del domingo, para subir a lo más alto del podio en la categoría Rotax Junior Max.

En la categoría Rotax Senior Max también tuvimos representantes nacionales, ellos fueron Santino Espineda y David Álvarez, quienes culminaron segundo y tercero, respectivamente, en la clasificación final, para subir al podio junto al piloto local Salvador Echarri, quien se adjudicó la fecha.

Tanto Sebi, como Santino y David, dejando muy bien parado al kartismo paraguayo en esta fecha apertura del Campeonato Argentino de Karting.

FIA Academy Trophy

A sus 13 años, Sebi Galeano fue seleccionado por el Karting Club Paraguayo (KCP) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo para ser el representante de nuestro país en la FIA Academy Trophy, tras un destacado 2025 en el que se consagró campeón nacional.

Esta competencia internacional es de formato tipo “Arrive & Drive”, donde la FIA proporciona karts idénticos (chasis y motores sorteados) para garantizar que prevalezca el talento del piloto.

El calendario 2026 de la FIA Karting Academy Trophy indica: Del 21 al 24 de mayo en Genk, Bélgica; del 2 al 5 de julio en Sarno, Italia; del 8 al 11 de octubre en Viterbo, Italia.