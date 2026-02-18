F1-Baréin: RB, McLaren, Mercedes y Ferrari dominan test

El pequeño reino del Golfo albergó la semana pasada una primera tanda de pruebas y, de miércoles a viernes, seguirá con su circuito de Sakhir abierto a los 11 equipos del paddock para que sigan su proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne (Australia) el 8 de marzo.

Hoy el top 4 copó los primeros puestos separados por apenas ocho décimas de segundo. El británico George Russell (Mercedes) dio su mejor vuelta en 1:33,459, superando al australiano Oscar Piastri (McLaren) por diez milésimas.

Por detrás siguieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 280, 593 y 699 milésimas respectivamente.

El francés Isack Hadjar, en su segunda temporada en la F1 y primera en Red Bull, fue sexto a 800 milésimas, por delante del siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, relegado a 840 milésimas.

Carlos Sainz (Williams) fue octavo, pero a más de un segundo y medio de Russell, y noveno fue el argentino Franco Colapinto, de Alpine.

El cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), no giró hoy.