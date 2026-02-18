Joshua Duerksen marcó el mejor tiempo del test vespertino de F2

La Fórmula 2 de la FIA culminó el segundo día de test de pretemporada con Joshua Duerksen marcando el mejor tiempo de la sesión vespertina en el Circuito de Barcelona. El paraguayo fue el más rápido de la segunda parte de los ensayos: cronometró 1 minuto, 25 segundos y 363 milésimas en la mejor vuelta que realizó sobre los 4,657 kilómetros del trazado español.

Duerksen, quien el martes acabó en el top 3 de la clasificación general, finalizó el ensayo de la tarde con una ventaja de 1,708 segundos de su compañero en Invicta Racing, Rafael Camara (1:27.021), quien por la mañana clavó 1:23.630, siendo el mejor tiempo al final de la jornada. En el ensayo matutino, el nacido en Asunción fue penúltimo con 1:29.950, a 6.320 segundos del brasileño.

NOTICIA EN DESARROLLO