Fórmula 1-Baréin: Kimi Antonelli fue el más rápido

George Russell, que marcó el mejor tiempo en la jornada de ayer, se puso al volante del Mercedes por la mañana, y registró el tercer mejor tiempo de la sesión (1:34,111).

Su compañero Kimi Antonelli siguió mejorando durante toda la tarde, como hicieron en casi todas las escuderías, hasta terminar siendo el más rápido (1:32,803).

Oscar Piastri se quedó a media centésima de ser el mejor del día (1:32,861). El australiano dio cerca de 90 vueltas por la tarde, a pesar de un inicio sin demasiada velocidad, y terminó mejorando el registro que su compañero Lando Norris había firmado en la matinal (1:33,453).

El tercer coche de la jornada fue el Red Bull, con Max Verstappen al volante durante todo el día. No solo fue rápido, sino que además mostró mucha fiabilidad y capacidad de mantener el ritmo de carrera.