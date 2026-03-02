ABC Motor
02 de marzo de 2026 - 01:00

MotoGP-1ª fecha: Bezzecchi domina en Tailandia

El piloto italiano Marco Bezzecchi, del Aprilia Racing, en acción durante la carrera en Buriram.081127+0000 LILLIAN SUWANRUMPHA

El piloto italiano Marco Bezzecchi (con Aprilia) dominó de principio a fin el Gran Premio de Tailandia de MotoGP y ganó la primera fecha de la temporada, mientras que el español campeón del mundo, Marc Márquez, no pudo acabar por un pinchazo.

Por Derlis Santacruz

Tras Bezzecchi finalizaron los españoles Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia), por lo que las Ducati, que dominaron los últimos años, se quedaron fuera del podio.

La primera Ducati (del equipo VR46) fue la del italiano Fabio Di Giannantonio, en la sexta plaza, mientras que el compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de la marca italiana, Francesco Bagnaia, doble campeón del mundo en 2022 y 2023, apenas fue noveno.

El piloto español Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), tras la primera fecha, es el líder de MotoGP.

Acosta sale de Tailandia como primer líder de la clasificación de MotoGP, gracias a su victoria el sábado en la carrera sprint y su segundo puesto ayer, sumando un total de 32 puntos, con Bezzecchi segundo, con 25, luego de que el sábado no puntuara al caerse.

Podio del GP de Tailandia de MotoGP.
Podio del GP de Tailandia de MotoGP.

Bezzecchi, que ya ganó las dos últimas carreras del año pasado, partió desde la “pole” y mantuvo la primera plaza hasta ver la bandera a cuadros.

La segunda fecha se disputará el 22 de marzo en Brasil, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.