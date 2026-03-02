MotoGP-1ª fecha: Bezzecchi domina en Tailandia

Tras Bezzecchi finalizaron los españoles Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia), por lo que las Ducati, que dominaron los últimos años, se quedaron fuera del podio.

La primera Ducati (del equipo VR46) fue la del italiano Fabio Di Giannantonio, en la sexta plaza, mientras que el compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de la marca italiana, Francesco Bagnaia, doble campeón del mundo en 2022 y 2023, apenas fue noveno.

Acosta sale de Tailandia como primer líder de la clasificación de MotoGP, gracias a su victoria el sábado en la carrera sprint y su segundo puesto ayer, sumando un total de 32 puntos, con Bezzecchi segundo, con 25, luego de que el sábado no puntuara al caerse.

Bezzecchi, que ya ganó las dos últimas carreras del año pasado, partió desde la “pole” y mantuvo la primera plaza hasta ver la bandera a cuadros.

La segunda fecha se disputará el 22 de marzo en Brasil, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.