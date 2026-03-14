WRC-Rally Safari de Kenia: Katsuta pasa al frente del clasificador

El sueco Oliver Solberg, con el Toyota GR Yaris Rally1, mantuvo el primer puesto después de los dos primeros días de la competencia, aunque el francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón mundial de la especialidad, había conseguido subir a la segunda posición y colocarse a tan sólo un segundo de la punta.

Junto a ellos y definiendo de manera provisional el podio, el líder del certamen mundial, ganador en Suecia y del Safari del año pasado, el británico Elfyn Evans, estaba tercero a 20 segundos antes del comienzo de los seis tramos de la etapa de hoy.

Con las posiciones de los tres favoritos bien consolidadas, la prueba especial conocida como Sleeping Warrior, una de las cronometradas más técnicas y temidas del rally africano, hizo mella y obligó a Evans, que se había colocado segundo, a abandonar por daños en la suspensión trasera derecha de su Yaris.

Pese a superar este tramo, el primero programado de la jornada, Solberg y Ogier no pudieron regresar y se vieron obligados a retirarse por problemas eléctricos y de transmisión, en el caso del sueco, y por un problema con el alternador, en el caso del británico.

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Con ambos fuera, Katsuta asaltó el liderato general del rally a falta de tres tramos, que se quedaron en dos tras la suspensión de uno de ellos por motivos de seguridad, pese a sufrir un pinchazo al principio del tramo y rodar sin neumáticos de repuesto.

Así, Katsuta reinó dentro del caos y estableció su primer puesto a falta del último día. El abandono masivo de Toyota también posibilitó el impulso del equipo Hyundai, con el segundo puesto del francés Adrien Fourmaux, que se quedó a 1:25 del líder. Algo más despegado, el finlandés Sami Pajari (Toyota) acabó tercero a 5:29.

Mañana domingo, el Rally Safari de Kenia llegará a su fin con los cuatro últimos tramos, con especial énfasis en el Hell’s Gate, uno de los más rápidos del recorrido por el territorio africano.