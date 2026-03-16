Fórmula 1-GP de China: Kimi Antonelli, muy emocionado

“Estoy sin palabras. Voy a llorar”, declaró el joven al término de la carrera. Acerca del último de esos tres hitos, agregó: “Estoy supercontento. Ayer dije que quería devolver a Italia a lo más alto, y lo hemos logrado hoy”. El último piloto de su país en ganar un GP fue Giancarlo Fisichella, en Malasia 2006.

Antonelli partió desde la posición más adelantada de la parrilla pero volvió a perder el puesto inicialmente ante un excelente arranque –una vez más– de los Ferrari: “No fue una salida fácil, probablemente cubrí demasiado por dentro y dejé demasiado espacio a los Ferrari”.

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Sin embargo, apenas dos vueltas más tarde el piloto transalpino recuperó el liderato: “El ritmo fue bueno”, indicó, incluso pese a un “pequeño infarto” en la fase final de la carrera por una breve salida de pista al trazar una curva tras un rodaje muy exigente para con los neumáticos.

Preguntado acerca de sus sensaciones de cara al resto del año, Antonelli aseguró que irá “carrera a carrera” y recordó que la temporada “solo está empezando”.