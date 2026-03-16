Karting-RMC Buenos Aires/Argentina: Tony Pugliesi triunfa y Seba Galeano destaca

Por un lado, Tony Pugliesi se llevó la victoria en la categoría Rotax Micro Max, la segunda al hilo este año en el que defenderá el título que logró en 2025 en este mismo certamen.

Fue un fin de semana que parecía difícil para Tony, pero que acabó con el triunfo.

El trazado que fue utilizado –en el mencionado kartódromo– fue en sentido inverso, un dibujo diferente, muy exigente y con pocas zonas de adelantamiento.

En la carrera final, Pugliesi partió desde la tercera plaza y tuvo una largada perfecta, tras la que logró subir al segundo lugar ya en la primera curva. Conforme iban avanzando las vueltas, en una maniobra sorpresiva, logró apoderarse del primer puesto mediante una conducción muy efectiva, posición esta que defendió hasta ver la bandera a cuadros y cruzar la meta.

Con este nuevo triunfo, el menor de los paraguayos que fue a competir al vecino país, sigue liderando la tabla de posiciones en su categoría.

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Y por el otro, el mayor, Seba Galeano, consiguió acceder al segundo mejor registro de las pruebas de clasificación en la Rotax Junior Max, y desde el segundo lugar de la parrilla de salida, se adueñó del primer puesto ganando las dos primeras mangas del fin de semana, la 1 y 2.

En la manga 3 y la final, a las que Seba llegó muy cómodo porque el trazado de Baradero le sentó muy bien, partió desde la primera fila pero lamentablemente fue chocado por otro competidor de atrás.

En la 3 pudo seguir y terminó por detrás de los diez primeros, mientras que en la final no, ya que el escape de su kart salió y a pesar de intentar continuar, se hizo imposible hacerlo en esas condiciones.

No obstante, la incursión de nuestros compatriotas fue nuevamente determinante en ambas categorías.