ABC Motor
16 de marzo de 2026 - 22:58

Karting-RMC Buenos Aires/Argentina: Tony Pugliesi triunfa y Seba Galeano destaca

Tony Pugliesi (centro) logró su segunda victoria al hilo en la Rotax Micro Max este año.
Tony Pugliesi (centro) logró su segunda victoria al hilo en la Rotax Micro Max este año.Gentileza

Los jóvenes pilotos Tony Pugliesi (10 años) y Seba Galeano (13) demostraron estar en un muy buen nivel durante la segunda fecha del Torneo de Verano del Campeonato Rotax Max Challenge, que se disputó el fin de semana en el Kartódromo Ramiro Tot, de Baradero, en Buenos Aires (República Argentina).

Por Derlis Santacruz

Por un lado, Tony Pugliesi se llevó la victoria en la categoría Rotax Micro Max, la segunda al hilo este año en el que defenderá el título que logró en 2025 en este mismo certamen.

Fue un fin de semana que parecía difícil para Tony, pero que acabó con el triunfo.

Tony Pugliesi (10 años), piloto paraguayo de karting.
Tony Pugliesi (10 años), piloto paraguayo de karting.

El trazado que fue utilizado –en el mencionado kartódromo– fue en sentido inverso, un dibujo diferente, muy exigente y con pocas zonas de adelantamiento.

Tony Pugliesi, al mando de su kart# 302.
Tony Pugliesi, al mando de su kart# 302.

En la carrera final, Pugliesi partió desde la tercera plaza y tuvo una largada perfecta, tras la que logró subir al segundo lugar ya en la primera curva. Conforme iban avanzando las vueltas, en una maniobra sorpresiva, logró apoderarse del primer puesto mediante una conducción muy efectiva, posición esta que defendió hasta ver la bandera a cuadros y cruzar la meta.

Tony Pugliesi posa con su trofeo tras la victoria en la Rotax Micro Max.
Tony Pugliesi posa con su trofeo tras la victoria en la Rotax Micro Max.

Con este nuevo triunfo, el menor de los paraguayos que fue a competir al vecino país, sigue liderando la tabla de posiciones en su categoría.

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Y por el otro, el mayor, Seba Galeano, consiguió acceder al segundo mejor registro de las pruebas de clasificación en la Rotax Junior Max, y desde el segundo lugar de la parrilla de salida, se adueñó del primer puesto ganando las dos primeras mangas del fin de semana, la 1 y 2.

Seba Galeano (13 años), piloto paraguayo de karting.
Seba Galeano (13 años), piloto paraguayo de karting.

En la manga 3 y la final, a las que Seba llegó muy cómodo porque el trazado de Baradero le sentó muy bien, partió desde la primera fila pero lamentablemente fue chocado por otro competidor de atrás.

Seba Galeano (#105) tuvo suerte dispar en la Junior. Clasificó 2º, ganó las mangas 1 y 2; en la 3 y final lo chocaron y quedó relegado.
Seba Galeano (#105) tuvo suerte dispar en la Junior. Clasificó 2º, ganó las mangas 1 y 2; en la 3 y final lo chocaron y quedó relegado.

En la 3 pudo seguir y terminó por detrás de los diez primeros, mientras que en la final no, ya que el escape de su kart salió y a pesar de intentar continuar, se hizo imposible hacerlo en esas condiciones.

Seba Galeano, a bordo de su kart #105.
Seba Galeano, a bordo de su kart #105.

No obstante, la incursión de nuestros compatriotas fue nuevamente determinante en ambas categorías.