MotoGP-Brasil: “Pole” para Di Giannantonio

Di Giannantonio consiguió su primera “pole” desde 2022 con una vuelta inicial de 1:17,410. Saldrá justo delante de su compatriota Marco Bezzecchi.

Márquez, que este año busca igualar el récord de ocho títulos mundiales en la categoría reina, fue uno de los grandes nombres que sufrieron caídas, pero aun así logró completar la primera fila.

El español intenta recuperarse tras verse obligado a retirarse de la primera carrera de la temporada en Tailandia hace tres semanas.

Fabio Quartararo fue cuarto y estará acompañado en la segunda fila por Jorge Martín y Ai Ogura en la carrera principal de mañana (15:00), en el regreso de MotoGP a Brasil por primera vez desde 2004.

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El excampeón del mundo Francesco Bagnaia se salió de la pista durante una de sus vueltas en la Q2, al igual que la estrella emergente Pedro Acosta.