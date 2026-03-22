MotoGP-Brasil: Bezzecchi se impone en Goiânia

Tras Bezzecchi finalizaron su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia), y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que había logrado la “pole”.

Marco ganó su cuarto GP consecutivo en la categoría reina, convirtiéndose en el quinto piloto de la era de MotoGP en lograr esta hazaña.

“Ha sido una carrera increíble. El fin de semana había empezado con dificultades, pero el equipo ha hecho un trabajo fantástico desde entonces. He dado lo máximo para conseguir esta victoria. Esta moto es realmente perfecta”, comentó satisfecho el italiano.

Lea además: MotoGP-Brasil: “Pole” para Di Giannantonio

Martín, por su parte, reconoció que fue “verdaderamente difícil” superar a Bezzecchi, pero se mostró satisfecho con su rendimiento durante todo el fin de semana en Goiânia.