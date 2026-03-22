ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 22:41

MotoGP-Brasil: Bezzecchi se impone en Goiânia

El italiano Marco Bezzecchi, de 27 años, realizando una extraordinaria maniobra con su Aprilia.
El italiano Marco Bezzecchi, de 27 años, realizando una extraordinaria maniobra con su Aprilia.200405+0000 EVARISTO SA

Tres semanas después de ganar en Tailandia, en el inicio de la temporada 2026, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se impuso hoy en el GP de Brasil de MotoGP –segunda prueba del certamen mundial– en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia.

Por Derlis Santacruz

Tras Bezzecchi finalizaron su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia), y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que había logrado la “pole”.

Marco ganó su cuarto GP consecutivo en la categoría reina, convirtiéndose en el quinto piloto de la era de MotoGP en lograr esta hazaña.

El italiano Marco Bezzecchi (centro), de Aprilia Racing, celebra en el podio al ganar el GP de Brasil de MotoGP junto al español Jorge Martin (izquierda), de Aprilia Racing, y al italiano Fabio Di Giannantonio, de Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
El italiano Marco Bezzecchi (centro), de Aprilia Racing, celebra en el podio al ganar el GP de Brasil de MotoGP junto al español Jorge Martin (izquierda), de Aprilia Racing, y al italiano Fabio Di Giannantonio, de Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Ha sido una carrera increíble. El fin de semana había empezado con dificultades, pero el equipo ha hecho un trabajo fantástico desde entonces. He dado lo máximo para conseguir esta victoria. Esta moto es realmente perfecta”, comentó satisfecho el italiano.

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Martín, por su parte, reconoció que fue “verdaderamente difícil” superar a Bezzecchi, pero se mostró satisfecho con su rendimiento durante todo el fin de semana en Goiânia.