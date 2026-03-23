Karting-Colonias Unidas: Gran inicio de temporada

En la ocasión, con una muy buena presencia de competidores –que estuvieron acompañados de familiares y amigos– y de aficionados –que asistieron al mencionado kartódromo para observar la carrera–, se llevó a cabo con mucho éxito la primera fecha del certamen que este 2026, al igual que el año pasado, tendrá nuevamente ocho pruebas puntuables dentro del calendario.

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Después lo que fue un emocionante 2025 de la modalidad en el sur del país, la expectativa por el arranque de la competencia era bastante alta y los competidores no defraudaron en absoluto.

Luego de las tandas que fueron muy reñidas, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría Cadetes, 1°) Lucas Kress, 2°) Akio Miyoshi, 3°) Dilan Pioch y 4°) Alejandro Bautista.

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En la Standard, 1°) Javier Maciel, 2°) Federico Krivenchuk, 3°) Iván Schukovsky y 4°) Estefan Von Schmeling.

En la Máster, 1°) Fredy Fleck, 2°) Wolfgang Bronstrup, 3°) Óscar Von Schmeling y 4°) Atilio Schneider.

La segunda fecha se disputará el 19 de abril.