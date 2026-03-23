ABC Motor
23 de marzo de 2026 - 19:41

Karting-Colonias Unidas: Gran inicio de temporada

Los protagonistas de la jornada posan con sus respectivos trofeos junto a directivos y amigos. Fotos: Rodrigo Wolff.
Los protagonistas de la jornada posan con sus respectivos trofeos junto a directivos y amigos. Fotos: Rodrigo Wolff.Gentileza

El prometedor y ascendente Campeonato de Karting, organizado por el Karting Club de Colonias Unidas, tuvo ayer un gran inicio de temporada en el kartódromo de Bella Vista, departamento de Itapúa.

Por Derlis Santacruz

En la ocasión, con una muy buena presencia de competidores –que estuvieron acompañados de familiares y amigos– y de aficionados –que asistieron al mencionado kartódromo para observar la carrera–, se llevó a cabo con mucho éxito la primera fecha del certamen que este 2026, al igual que el año pasado, tendrá nuevamente ocho pruebas puntuables dentro del calendario.

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Después lo que fue un emocionante 2025 de la modalidad en el sur del país, la expectativa por el arranque de la competencia era bastante alta y los competidores no defraudaron en absoluto.

Luego de las tandas que fueron muy reñidas, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

Lucas Kress, actual campeón de Cadetes, se adjudicó una nueva victoria ayer.
Lucas Kress, actual campeón de Cadetes, se adjudicó una nueva victoria ayer.

En la categoría Cadetes, 1°) Lucas Kress, 2°) Akio Miyoshi, 3°) Dilan Pioch y 4°) Alejandro Bautista.

Javier Maciel hizo lo propio en Standard, reprisando la buena temporada que tuvo en el 2025.
Javier Maciel hizo lo propio en Standard, reprisando la buena temporada que tuvo en el 2025.

En la Standard, 1°) Javier Maciel, 2°) Federico Krivenchuk, 3°) Iván Schukovsky y 4°) Estefan Von Schmeling.

Fredy Fleck, con la bandera a cuadros, también celebró en lo más alto del podio de la Máster.
Fredy Fleck, con la bandera a cuadros, también celebró en lo más alto del podio de la Máster.

En la Máster, 1°) Fredy Fleck, 2°) Wolfgang Bronstrup, 3°) Óscar Von Schmeling y 4°) Atilio Schneider.

La segunda fecha se disputará el 19 de abril.