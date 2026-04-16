Rally FIA/Codasur-Argentina: Arranca la acción en Mina Clavero

Las pruebas libres oficiales están previstas para la jornada de mañana, de 10:00 a 13:00, en un tramo de 1,74 km denominado como Burródromo, mientras que la largada simbólica comenzará a las 20:00, frente al casino de la mencionada ciudad.

Cabe recordar que algunas tripulaciones ya realizaron pruebas libres privadas, para ultimar todos los detalles en el auto buscando la mejor puesta a punto.

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Paraguay estará presente esta vez con siete autos: Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi; Augusto Bestard, por José Díaz; Gustavo Saba, por Pablo Olmos; Migue Zaldívar, por Luis Allende; Didier Arias, por Héctor Nunes, todos de la categoría CO; César Pedotti, por Nico Elizaur, de la CO2, y Arturo Ortiz, por Víctor Aguilera, de la CO4. Tiago Weiler estará ausente por motivos de salud.

El rally argentino tendrá 13PE y 175,5 km de recorrido total entre la etapa 1 del sábado y la etapa 2 del domingo.