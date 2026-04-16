ABC Motor
16 de abril de 2026 - 21:30

Rally FIA/Codasur-Argentina: Arranca la acción en Mina Clavero

Una extraordinaria postal de las sierras cordobesas por las que pasará la carrera sudamericana.
Una extraordinaria postal de las sierras cordobesas por las que pasará la carrera sudamericana.Rally FIA/Codasur

El Rally Sudamericano 2026, correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, se pone en marcha mañana –en la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba (República Argentina)–, con el shakedown y la tradicional largada simbólica.

Por Derlis Santacruz

Las pruebas libres oficiales están previstas para la jornada de mañana, de 10:00 a 13:00, en un tramo de 1,74 km denominado como Burródromo, mientras que la largada simbólica comenzará a las 20:00, frente al casino de la mencionada ciudad.

Cabe recordar que algunas tripulaciones ya realizaron pruebas libres privadas, para ultimar todos los detalles en el auto buscando la mejor puesta a punto.

Lea además: Rally FIA/Codasur-2ª fecha (Argentina): Mina Clavero, próxima parada

Paraguay estará presente esta vez con siete autos: Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi; Augusto Bestard, por José Díaz; Gustavo Saba, por Pablo Olmos; Migue Zaldívar, por Luis Allende; Didier Arias, por Héctor Nunes, todos de la categoría CO; César Pedotti, por Nico Elizaur, de la CO2, y Arturo Ortiz, por Víctor Aguilera, de la CO4. Tiago Weiler estará ausente por motivos de salud.

El rally argentino tendrá 13PE y 175,5 km de recorrido total entre la etapa 1 del sábado y la etapa 2 del domingo.