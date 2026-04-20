ABC Motor
20 de abril de 2026 - 01:00

Rally FIA/Codasur-Argentina: Tragedia y suspensión en Mina Clavero

Los argentinos Federico Villagra y Diego Curletto atraviesan una aguada con su Škoda Fabia RS.
Los argentinos Federico Villagra y Diego Curletto atraviesan una aguada con su Škoda Fabia RS.LUCASMARTINEZA@GMAIL.COM

El Rally Sudamericano 2026, válido por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/ Codasur, lamentablemente quedó marcado por una tragedia –a causa de un accidente con derivación fatal– y la posterior suspensión del evento por parte de la dirección de la prueba.

Por Derlis Santacruz

Cuando se cumplía el tercer tramo cronometrado de la segunda etapa de la carrera minaclaverense (Giulio Césare a Mina Clavero, 19,3 km), el Volkswagen Polo GTI R5, al mando de Didier Arias y Héctor Nunes, impactó por una roca, salió despedido, volcó y atravesó una zona en la que evidentemente no tendría que haber un solo espectador, y el aficionado cordobés, que tristemente perdió la vida, estaba apostado por fuera de la curva.

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A raíz de esta circunstancia, la organización de manera inmediata “activó los protocolos de seguridad establecidos para la carrera e intervinieron los servicios de rescate médico y policiales de emergencia presentes”, según se lee en el comunicado oficial, y en consecuencia, decidió suspender definitivamente el evento, cuando aún restaban 3PE más.

Así, las posiciones finales fueron: 1) Federico Villagra, 2) Miguel Bandoni y 3) Migue Zaldívar, resultados que deberán ser oficializados en su oportunidad.