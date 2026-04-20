Rally FIA/Codasur-Argentina: Tragedia y suspensión en Mina Clavero

Cuando se cumplía el tercer tramo cronometrado de la segunda etapa de la carrera minaclaverense (Giulio Césare a Mina Clavero, 19,3 km), el Volkswagen Polo GTI R5, al mando de Didier Arias y Héctor Nunes, impactó por una roca, salió despedido, volcó y atravesó una zona en la que evidentemente no tendría que haber un solo espectador, y el aficionado cordobés, que tristemente perdió la vida, estaba apostado por fuera de la curva.

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A raíz de esta circunstancia, la organización de manera inmediata “activó los protocolos de seguridad establecidos para la carrera e intervinieron los servicios de rescate médico y policiales de emergencia presentes”, según se lee en el comunicado oficial, y en consecuencia, decidió suspender definitivamente el evento, cuando aún restaban 3PE más.

Así, las posiciones finales fueron: 1) Federico Villagra, 2) Miguel Bandoni y 3) Migue Zaldívar, resultados que deberán ser oficializados en su oportunidad.