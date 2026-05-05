Karting: Nelson Segovia sube al podio en el Senna Racing Day

El Senna Racing Day fue una competencia inédita realizada dentro de las celebraciones del tradicional Senna Day en el Kartódromo Ayrton Senna de Interlagos, en Brasil, en el que nuestro compatriota Nelson Segovia subió al podio tras una destacada actuación.

Por primera vez en la historia, el evento incluyó una carrera de karting en homenaje a Ayrton Senna, reuniendo únicamente a 10 pilotos destacados de la categoría Cadete, 10 de la categoría Junior y una tercera carrera protagonizada por influencers y figuras vinculadas al automovilismo brasileño.

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Nelson fue uno de los pilotos seleccionados para la categoría Cadete, compitiendo frente a jóvenes de altísimo nivel, entre ellos pilotos oficiales de grandes equipos internacionales y competidores que actualmente disputan campeonatos en Europa, Estados Unidos y Brasil.

En pista, logró la “pole position”, marcó la vuelta rápida en una de las tandas y finalizó segundo en la primera tanda.

La segunda tanda se disputó con grilla invertida total, el mismo sistema que Ayrton Senna solía utilizar en las competencias de karting que organizaba en su estancia.

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Tras finalizar segundo en la primera tanda, Segovia debió largar desde la novena posición y aun así logró cerrar el evento en el segundo lugar de la clasificación general.

La premiación contó con la presencia de Rubén Carrapatoso, Campeón Mundial de Karting, y de Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

Este resultado representa una enorme satisfacción para el paraguayo y lo confirma como una de las jóvenes promesas del karting nacional, compitiendo en Brasil con la mirada puesta en un objetivo claro: llegar a los campeonatos FIA.