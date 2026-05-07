ABC Motor
07 de mayo de 2026 a la - 15:35

WRC: Oliver Solberg lidera el Rally de Portugal

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) es el primer líder del Rally de Portugal 2026.
Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) es el primer líder del Rally de Portugal 2026.JOSE COELHO

El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) es el primer líder del Rally de Portugal, sexta prueba del WRC 2026, tras la disputa este jueves de los tres primeros tramos cronometrados.

Por Derlis Santacruz

El piloto Oliver Solberg, de 24 años, estuvo muy cómodo en la grava de Portugal desde la primera prueba especial, Águeda/Sever, de 15,0 km, en la que terminó tercero a sólo una décima de segundo del francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) y saltó al liderato al dominar la segunda (Sever/Albergaria, de 20,2 km).

El sueco ha tenido así un buen comienzo en el rally luso tras su revés en el de las Islas Canarias, en el que era uno de los candidatos a la victoria hasta que sufrió un accidente en la penúltima prueba especial que le obligó a retirarse.

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Solberg lidera el Rally de Portugal con 3,4 segundos de ventaja sobre Fourmaux, y 7,2 respecto el nueve veces campeón del mundo y su compañero en el equipo nipón Toyota Gazoo Racing, el también francés Sébastien Ogier.

Adrien Fourmaux y Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) durante la primera jornada del Rally de Portugal 2026.
Adrien Fourmaux y Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) durante la primera jornada del Rally de Portugal 2026.

Ogier, último ganador en Portugal y el piloto con más victorias en la prueba, con siete, no tuvo el mejor comienzo debido a problemas de equilibrio en su Toyota GR Yaris Rally1, lo que lo llevó a terminar séptimo en la especial inaugural.

Sin embargo, recuperó terreno e incluso ganó la tercera y última, una superespecial de 1,9 km en el centro de la ciudad de Figueira da Foz.

Sébastien Ogier y Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) se ubican en el tercer lugar de la clasificación general del rally luso.
Sébastien Ogier y Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) se ubican en el tercer lugar de la clasificación general del rally luso.

El español Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) es séptimo en la clasificación general, a 11,7 segundos de la punta, tras una jornada en la que fue de los más rápidos en la primera especial –cuarto-, pero en la que bajó en la clasificación en las restantes, lo que el cántabro atribuyó a la falta de adherencia de los neumáticos.

El Rally de Portugal proseguirá este viernes con siete tramos cronometrados que pasarán por las localidades de Mortágua, Arganil, Lousã y Góis, y cuya dificultad se verá incrementada por la lluvia que se prevé que caiga en territorio portugués. EFE