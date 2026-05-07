WRC: Oliver Solberg lidera el Rally de Portugal

El piloto Oliver Solberg, de 24 años, estuvo muy cómodo en la grava de Portugal desde la primera prueba especial, Águeda/Sever, de 15,0 km, en la que terminó tercero a sólo una décima de segundo del francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) y saltó al liderato al dominar la segunda (Sever/Albergaria, de 20,2 km).

El sueco ha tenido así un buen comienzo en el rally luso tras su revés en el de las Islas Canarias, en el que era uno de los candidatos a la victoria hasta que sufrió un accidente en la penúltima prueba especial que le obligó a retirarse.

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Solberg lidera el Rally de Portugal con 3,4 segundos de ventaja sobre Fourmaux, y 7,2 respecto el nueve veces campeón del mundo y su compañero en el equipo nipón Toyota Gazoo Racing, el también francés Sébastien Ogier.

Ogier, último ganador en Portugal y el piloto con más victorias en la prueba, con siete, no tuvo el mejor comienzo debido a problemas de equilibrio en su Toyota GR Yaris Rally1, lo que lo llevó a terminar séptimo en la especial inaugural.

Sin embargo, recuperó terreno e incluso ganó la tercera y última, una superespecial de 1,9 km en el centro de la ciudad de Figueira da Foz.

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El español Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) es séptimo en la clasificación general, a 11,7 segundos de la punta, tras una jornada en la que fue de los más rápidos en la primera especial –cuarto-, pero en la que bajó en la clasificación en las restantes, lo que el cántabro atribuyó a la falta de adherencia de los neumáticos.

El Rally de Portugal proseguirá este viernes con siete tramos cronometrados que pasarán por las localidades de Mortágua, Arganil, Lousã y Góis, y cuya dificultad se verá incrementada por la lluvia que se prevé que caiga en territorio portugués. EFE