Rally de San Pedro tendrá a 49 tripulaciones en competencia

Después de las dos primeras fechas de la presente temporada –en Colonias Unidas y Paraguarí– celebradas en los meses de marzo y abril, respectivamente, el Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) arriba este fin de semana al segundo departamento de nuestro país para la disputa de la tercera cita del calendario 2026.

El Petrobras Rally de San Pedro, cuya cabecera será nuevamente la ciudad de Santaní, tendrá en total a 49 tripulaciones en competencia durante el fin de semana. La organización del evento está a cargo del Centro Paraguayo de Volantes (CPV); ayudado por el Centro Santaniano de Volantes (CSV), y contará con la fiscalización del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

¡Hoja de ruta y horarios confirmados para el fin de semana! 🏁

Presentado por: @hankooktire.motorsports

🟢 #PetrobrasRallyParaguari26 pic.twitter.com/apDnieFHz1 — Petrobras Rally Paraguay (@rallypy) May 7, 2026

Lea más: Con lluvia, barro y muchas emociones, victoria de Ale y Diego en Paraguarí

Programa oficial de la carrera

Según el programa oficial de la carrera, mañana viernes, de 8:00 a 11:00, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, en la estación de servicios Petrobras ubicada en el casco urbano de la ciudad de Santaní.

De 7:00 a 18:00, estarán habilitadas las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por cada tripulación); mientras que el shakedown (o pruebas libres oficiales) arrancará con los autos de tracción total (4x4), desde las 13:00 hasta las 14:30, y continuará con los de la tracción simple (F2), desde las 14:30 hasta las 16:00.

Igualmente, a las 20:00, está prevista la reunión obligatoria de pilotos con firma de asistencia, y a las 20:15, comenzará la largada ceremonial y premiación (postergada por la lluvia) a los mejores del Rally de Paraguarí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las Etapas

La Etapa 1 se desarrollará el sábado con tres tramos: 25 de Diciembre a 2ª Línea, de 8,1 km; 2ª Línea a 25 de Diciembre Centro, de 11,7 km y Navidad a Costa Pucú, de 17,1 km, en los siguientes horarios: 9:33, 9:51 y 10:39. Los mismos se repetirán en una ocasión para completar 6PE (13:19, 13:37 y 14:25), y llegar a 74,1 km bajo el crono.

La Etapa 2 se cumplirá el domingo también sobre tres pruebas especiales cronometradas: Potrero Ybaté a Mboí´y, de 13,1 km, Stud Guaicá a Calle Primavera, de 15,3 y Circuito del CSV, de 5,7 km, en los siguientes horarios: 9:28, 10:16 y 10:54. Asimismo, se volverán a repetir una vez para llegar a 6PE más (12:39, 13:27 y 14:05), los que sumados darán 12 en total con un recorrido completo de 142,7 km.