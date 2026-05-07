ABC Motor
07 de mayo de 2026 a la - 17:36

Rally de San Pedro tendrá a 49 tripulaciones en competencia

Vehículo Toyota en rojo y blanco, levantando polvo en un camino de tierra, mientras personas observan desde el fondo.
Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2) lideran la tabla de posiciones en la tracción integral al cierre de la segunda fecha del CNR.Gustavo Machado

El Petrobras Rally de San Pedro –3ª fecha del CNR– tendrá en total a 49 tripulaciones en competencia este fin de semana.

Por Derlis Santacruz

Después de las dos primeras fechas de la presente temporada –en Colonias Unidas y Paraguarí– celebradas en los meses de marzo y abril, respectivamente, el Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) arriba este fin de semana al segundo departamento de nuestro país para la disputa de la tercera cita del calendario 2026.

El Petrobras Rally de San Pedro, cuya cabecera será nuevamente la ciudad de Santaní, tendrá en total a 49 tripulaciones en competencia durante el fin de semana. La organización del evento está a cargo del Centro Paraguayo de Volantes (CPV); ayudado por el Centro Santaniano de Volantes (CSV), y contará con la fiscalización del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

Lista de Inscriptos 1.
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Lista de inscriptos 2.
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Lea más: Con lluvia, barro y muchas emociones, victoria de Ale y Diego en Paraguarí

Lista de inscriptos 3.
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Programa oficial de la carrera

Según el programa oficial de la carrera, mañana viernes, de 8:00 a 11:00, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, en la estación de servicios Petrobras ubicada en el casco urbano de la ciudad de Santaní.

De 7:00 a 18:00, estarán habilitadas las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por cada tripulación); mientras que el shakedown (o pruebas libres oficiales) arrancará con los autos de tracción total (4x4), desde las 13:00 hasta las 14:30, y continuará con los de la tracción simple (F2), desde las 14:30 hasta las 16:00.

Vehículo de rally azul y blanco en movimiento, generando barro, en un camino rural con vegetación densa a los lados.
Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4) fueron los vencedores del Rally de Paraguarí en la F2 o tracción simple.

Igualmente, a las 20:00, está prevista la reunión obligatoria de pilotos con firma de asistencia, y a las 20:15, comenzará la largada ceremonial y premiación (postergada por la lluvia) a los mejores del Rally de Paraguarí.

Las Etapas

La Etapa 1 se desarrollará el sábado con tres tramos: 25 de Diciembre a 2ª Línea, de 8,1 km; 2ª Línea a 25 de Diciembre Centro, de 11,7 km y Navidad a Costa Pucú, de 17,1 km, en los siguientes horarios: 9:33, 9:51 y 10:39. Los mismos se repetirán en una ocasión para completar 6PE (13:19, 13:37 y 14:25), y llegar a 74,1 km bajo el crono.

Resumen - Día 1 - Rally de San Pedro.
Resumen - Día 1 - Rally de San Pedro.

La Etapa 2 se cumplirá el domingo también sobre tres pruebas especiales cronometradas: Potrero Ybaté a Mboí´y, de 13,1 km, Stud Guaicá a Calle Primavera, de 15,3 y Circuito del CSV, de 5,7 km, en los siguientes horarios: 9:28, 10:16 y 10:54. Asimismo, se volverán a repetir una vez para llegar a 6PE más (12:39, 13:27 y 14:05), los que sumados darán 12 en total con un recorrido completo de 142,7 km.

Resumen - Día 2 - Rally de San Pedro.
Resumen - Día 2 - Rally de San Pedro.