WRC: Fau Zaldívar cierra la primera jornada del Rally de Portugal

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, de 25 años, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, del equipo de origen español Raceseven, completó hoy la primera de las cuatro jornadas con las que contará el Rally de Portugal 2026, que se disputa por la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y que se extenderá hasta el día domingo.
Lea más: WRC-España: Los paraguayos cruzaron la meta en el Rally Islas Canarias
Fau, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, superó los 37,2 kilómetros de tramos cronometrados de hoy jueves, distribuidos en tres pruebas especiales (Águeda/Sever, de 15,0 km, Sever/Albergaria, de 20,2 km y Figueira da Foz, de 1,9 km), y quedó en el 24° puesto de la clasificación general, 12° de la categoría WRC2 y 7° de la WRC2 Challenger, respectivamente.
“Terminamos las tres especiales de hoy en el P12, a 29,6 segundos de la punta. Mañana tenemos tres tramos antes de un servicio remoto, lo que nos obliga a gestionar neumáticos y evitar problemas en el auto. Se esperan lluvias, así que esto se pone muy interesante”, expresó Zaldívar a través de sus redes sociales.
Así será la segunda jornada del Rally de Portugal
La etapa de mañana viernes tendrá 7PE cronometradas y 96,2 km bajo el crono (Mortágua, de 14,5 km, Arganil, de 18,6, Lousã, de 7,0 km y Góis, de 15,6 km, con algunas repeticiones –Mortágua, Arganil y Lousã–) y arrancará a las 7:35 (3:35 de Paraguay).